 Kaune visiškai girta pensininkė sukėlė avariją

Kaune visiškai girta pensininkė sukėlė avariją

2026-08-31 11:01 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno policija pranešė, kad sekmadienį sunkiai apgirtusi garbaus amžiaus moteris sukėlė eismo įvykį.

<span>Kaune visiškai girta pensininkė sukėlė avariją</span>
Kaune visiškai girta pensininkė sukėlė avariją / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Kaip rašoma Kauno policijos suvestinėje, rugpjūčio 30 d. apie 18 val. Kaune, Šiaurės pr., automobilis „MINI“, vairuojamas neblaivios moters (gim. 1955 m.), kliudė stovintį automobilį „Volkswagen“. 

Vairuotojai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,54 prom.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo esant neblaiviam, kai girtumas viršija 1,5 prom.

Dar vienas neblaivus vairuotojas tądien, apie 14.30 val., pričiuptas Nuokalnės – Salako g. sankirtoje. Kaip paaiškėjo, automobilį „Mercedes-Benz“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1977 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,14 prom.

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