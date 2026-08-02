 Kauniečių butuose – narkotikai

Kauniečių butuose – narkotikai

2026-08-02 22:05 klaipeda.diena.lt inf.

Šeštadienį policininkams įkliuvo du kauniečiai. Jų butuose – narkotikai.

<span>Kauniečių butuose – narkotikai</span>
Kauniečių butuose – narkotikai / Asociatyvi magnific nuotr.

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, rugpjūčio 1 d. apie 18.40 val. Kaune, Girios gatvėje, vyro, gimusio 1988 metais, bute rasta, kaip įtariama, narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

Tą pačią dieną, apie 19.30 val., Kaune, Plechavičiaus gatvėje, vyro, gimusio 1992 metais, bute, rasta, taip pat, kaip įtariama, narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį, apie 4.45 val., Jonavoje, Laukagalių gatvėje, automobilio „SAAB“ patikrinimo metu, jo viduje rasta, kaip įtariama, narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

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