 Kauno apygardos teismas nagrinės skundą dėl Sauliaus Skvernelio intensyvios priežiūros

Kauno apygardos teismas nagrinės skundą dėl Sauliaus Skvernelio intensyvios priežiūros

2026-07-27 06:54
Ainis Gurevičius (BNS)

Kauno apygardos teisme pirmadienį bus nagrinėjamas Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl jo klientui skirtos intensyvios priežiūros.

Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis / P. Adamovič/ BNS nuotr.

Korupcija įtariamam S. Skverneliui nuo liepos sugriežtinta kardomoji priemonė – jis įpareigotas nešioti apykoję.

„Skundo nagrinėjimui paskirtas teisėjas Aurelijus Rauckis. Nagrinėjimas vyks rašytinio proceso tvarka, į posėdį niekas nekviečiamas“, – BNS sakė Kauno apygardos teismo atstovė Eglė Mažuolė.

Šis skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui. Tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė nušalinti skundą turėjusią nagrinėti teisėją. Ji nusišalino.

Motyvuodama, kad tai susiję su ikiteisminiu tyrimu, prokuratūra neatskleidžia, dėl kokių priežasčių pareiškė nušalinimą teisėjai.

Paskui Vilniaus apygardos teismas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą prašydamas skundą perduoti kitam teismui.

Praėjusį antradienį Lietuvos apeliacinis teismas nutarė skundą dėl S. Skvernelio intensyvios priežiūros perduoti Kauno apygardos teismui.

Kaip rašė BNS, S. Skvernelis jam uždėtą apykoję laiko pertekline priemone, nors pripažįsta, kad „formaliai“ pažeidė prieš tai galiojusią kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Politikas nedetalizavo, kokiu elgesiu pažeidė teisėsaugos nurodymus.

S. Skvernelis įtariamas kyšininkavimu Augalininkystės tarnybos byloje.

Teisėsauga turi pagrindo įtarti, kad eidamas Seimo pirmininko pareigas S. Skvernelis per keletą kartų priėmė ne mažiau kaip 51 tūkst. eurų kyšių grynaisiais pinigais už politinį palankumą vykdant įgaliojimus, susijusius su Augalininkystės tarnybos veikla.

S. Skvernelis daug metų tarnavo policijoje, yra ėjęs generalinio komisaro pareigas, iki tapdamas premjeru 2016 metais dirbo vidaus reikalų ministru.

Anksčiau S. Skvernelio patarėja dirbusi Agnė Silickienė įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi politikui perduodant pinigus. Jai taip pat skirta nešioti apykoję.

Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimai pateikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui, dar keliolikai asmenų.

Prokuratūros duomenimis, šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti ne mažiau kaip 1 mln. 112 tūkst. eurų.

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Komentarai

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tremtine.
Ko stebetis,jeigu cmil ziuri i akis ir meluoja,tai ir jo draugas toks pat melagis,kiek jis pridare seimoms bedu,nieko viskas gryzta atgalion.Koks pats ,tokie ir draugai,cmil,simon,kukliansky,vinakuras,zinger,faina kompanija.Lietuvos zmones laiko durniais,nors patys dar durnesni,prarade zmogiskaja m----------a.Vot tokie valdo lietuva,nors jie yra brudai paskutiniai.
1
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Kamera
Tai teismas augalininkystės byloje bus, ar temps dešimtmetį?
2
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SSvarnelis
mentui nepatinka kai ji priziuri mentai?
3
0
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