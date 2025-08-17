 Kauno autobusų stotyje pervažiuota senolė: vaizdo įraše – šiurpios nelaimės akimirkos

Kauno autobusų stotyje pervažiuota senolė: vaizdo įraše – šiurpios nelaimės akimirkos

2025-08-17 12:46 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno autobusų stotyje sekmadienį partrenkta garbaus amžiaus moteris. Šiurpi nelaimė užfiksuota vaizdo įraše.

Kauno autobusų stotyje pervažiuota senolė: vaizdo įraše – šiurpios nelaimės akimirkos
Kauno autobusų stotyje pervažiuota senolė: vaizdo įraše – šiurpios nelaimės akimirkos / Vaizdo įrašo stop kadrai

Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip moteris guli ant žemės – ją pervažiavęs mikroautobusas. 

Prie nelaimėlės greitai pribėga keli vyrai. Panašu, kad vairuotojas dar nesupranta, kad užvažiavo ant moters, transporto priemone jis dar šiek tiek pavažiuoja į priekį, tad į pagalbą suskubę vyrai jį apie tai tuoj pat įspėja.

Nors padėti norinčiųjų incidento vietoje netrūksta, laukiama specialiųjų tarnybų – moteris prispausta, tad gelbėjimą privalo atlikti profesionalai.

Užfiksuota, kaip į įvykio vietą atskuba ugniagesiai, greitoji pagalba bei policija.

„Kauno dienai“ policijos budėtojas papasakojo, kaip įvyko nelaimė

Anot pareigūnų, už atbulomis važiavusio autobuso stovėjo 1936 m. gimusi moteris. 1961 m. gimęs vairuotojas moters nepastebėjo ir ją partrenkė. Pirminiais duomenimis, buvo pervažiuota moters koja.

Kojos traumą patyrusi 89-erių senolė perduota medikams.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
kauno autobusų stotis
avarija LT
pervažiavo senolę

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Rūtenis
Patys pavojingiausi yra seniai- proto klipatos, kurie jau netgi nori žūti ir ieško progos kam apšikti rankas. Po senių seka vaikai iki 7 metų, bet po kelerių metų jie jau orientuojasi ir paprastai išvengia pavojingų situacijų, nes jau gali ir sugeba prognozuoti.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų