Kauno gatvėse – vėl prasta situacija: visame mieste fiksuojami eismo įvykiai

Ant budėtojo, jų – daug, tačiau visi – smulkūs: nukentėjusių žmonių nėra.
„Nesuvaldžius automobilių, šie nuvažiavo į griovį, atsitrenkė į kitus automobilius“, – vardijo budėtojas, teigdamas, kad dar nerastas ir BMW vairavęs asmuo, apie 14.40 val. apgadinęs Sukilėlių prospekte du automobilius, atsitrenkęs į atitvarą ir pasišalinęs iš įvykio vietos.
Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ vaizdo įrašas
Socialiniuose tinkluose yra įkeltas vieno vairuotojo, važiavusio pro šio eismo įvykio vietą, įrašas. Jis užfiksavo net du eismo įvykius Sukilėlių prospekte ne per toliausiai vienas kito. Viename du automobiliai po susidūrimo buvo nulėkę į skirtingas puses. Kiti eismo įvykio neišvengę automobiliai stovėjo ne per toliausiai viešojo transporto stotelės.
„Užteko lengvo posūkio“, – užfiksuotus vaizdus palydėjo iškalbinga juos įamžinusio replika.
Į socialinius tinklus įkeltas iškalbingas vaizdo įrašas ir iš magistralės. Jame – į vieną kelkraštį nulėkęs lengvasis automobilis, o į kito krūmus nuvažiavęs vilkikas su priekaba, šalia kurio stovi dar vienas lengvasis automobilis.
Šį vaizdą nufilmavusio automobilio vairuotojas savo bendrakeleivei teigė, kad, kai važiavo prieš tai priešinga kryptimi, šioje vietoje nuo kelio buvo nulėkęs tik vilkikas.
Tiesa, portalo kauno.diena.lt kalbintas policijos budėtojas teigė, kad magistralėje techninių eismo įvykių neužfiksuota – tik neatsargus vairavimas, baigęsis transporto priemonių nesuvaldymu.
Deja, į vieną portalo kauno.diena.lt klausimą – kas jo minimų įvykių Kaune bei pakaunėje kaltininkai – nuo sniego spąstų pastaraisiais metais atpratę mūsų vairuotojai, ar imigrantai iš kitų šalių, anksčiau nesusidūrę su tokiomis vairavimo sąlygomis, pareigūnas atsakyti negalėjo.
