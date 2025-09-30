 Kauno kalėjime nuo tarnybos nušalinti trys neblaivūs darbuotojai: tarp jų – ir pareigūnė

2025-09-30 10:10 klaipeda.diena.lt inf.

Lietuvos kalėjimų tarnyba (LKT) pranešė, kad pirmadienį nuo darbo buvo nušalinta pareigūnė ir du darbuotojai. Į darbą Kauno kalėjime jie atvyko neblaivūs.

Kauno kalėjime nuo tarnybos nušalinti trys neblaivūs darbuotojai: tarp jų – ir pareigūnė / Asociatyvi Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Kaip teigiama, rugsėjo 29 d. LKT Kauno kalėjime buvo atliktas planinis darbuotojų patikrinimas. Jo metu nustatyta, kad trys darbuotojai į darbą atvyko neblaivūs. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, jie buvo nušalinti nuo darbo, o dėl situacijos atliekami papildomi patikrinimai.

Pareigūnei pradėtas tarnybinis patikrinimas. Medicinos darbuotojo ir pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo elgesys bus svarstomas LKT Etikos komisijoje.

„LKT nuosekliai vykdo tiek planinius, tiek neplaninius patikrinimus. Jie taikomi ne tik nuteistiesiems, bet ir tarnyboje dirbantiems pareigūnams, valstybės tarnautojams bei darbuotojams pagal darbo sutartis. Tokie patikrinimai padeda užtikrinti atsakingą, saugią ir patikimą darbo aplinką. Neblaivumas darbo vietoje yra rimtas pažeidimas ir nesuderinamas su tarnybos atsakomybe bei tinkamu darbo proceso vykdymu“, – rašoma LKT feisbuke.

