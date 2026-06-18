 Kauno policija aiškinasi, kas pavogė bankomate paliktus pinigus

Kauno policija aiškinasi, kas pavogė bankomate paliktus pinigus

2026-06-18 17:42 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno apskrities policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.

Kaip teigiama, balandžio 9 d. apie 12.55 val. Kaune, Partizanų gatvėje, buvo pavogti bankomate palikti grynieji pinigai. Padaryta turtinė žala siekia 1000 eurų. 

Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Dainavos policijos komi-sariato pareigūnus telefonu +370 700 64 814 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

Šiame straipsnyje:
ieško policija
Kauno policija
bankomatas
grynieji pinigai
vagystė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų