Kauno policijos pareigūnai aiškinasi, kas pavogė kvepalus

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK), gegužės 11 d. Kaune, Karaliaus Mindaugo pr., į parduotuvę atėjęs vyras, iš lentynos pasiėmęs vyriškų kvepalų pakuotę, išėjo nesusimokėjęs.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojų, atpažinusių šį asmenį, žinančių jo buvimo vietą ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Nemuno policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 257 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
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