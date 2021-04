Kauno policijos reidas šventinį savaitgalį: patikrinti 4 tūkst. vairuotojų, iš jų 14 – neblaivūs

Kauno pareigūnai kovo 29 – balandžio 4 dienomis tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (KET). Per savaitę mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksuota 800 greičio viršijimo atvejų.

Balandžio 1 d. apie 16.20 val. Kėdainių rajone, kelyje Panevėžys-Aristava-Sitkūnai, užfiksuotas gerokai greitį viršijęs automobilis „Volvo V90“, kuris vietoje nustatytų 90 km/val., važiavo 151 km/val. greičiu. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

Balandžio 3 d. gerokai popiet Kauno r., kelyje Kaunas-Marijampolė-Suvalkai, užfiksuoti dar du rekordininkai, kurie kelyje, esant nustatytam maksimaliam 90 km/val. greičiui, praskriejo 184 km/val. ir 161 km/val. greičiu. Abiem vairuotojams automatiniu būdu suformuoti ir išsiųsti protokolai su administraciniu nurodymu.

Kauno policijos nuotr.

Balandžio 5 d. apie 12 val. Kauno r., A1 kelyje, vilkiką „Renault“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1961 m.). Vairuotojas pareigūnams prisipažino iš vakaro visą dieną vartojęs stiprų alkoholį, o rytojaus dieną sėdęs prie vilkiko vairo. Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,59 prom. ir pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tą pačią dieną, kiek vėliau, Kauno r., Juragių k., pareigūnai sustabdė dar vieną vyrą (gim. 1990 m.), kuris neblaivus vairavo dviratį. Jam nustatytas lengvas girtumas – 1,05 prom.

Visą šventinį savaitgalį Kauno mieste ir rajone, taip pat Jonavos rajone buvo vykdoma papildoma policinė priemonė, skirta neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojams, saugos diržų naudojimo, pėsčiųjų kontrolę bei kitiems teisėtvarkos pažeidimams išaiškinti.

Per keturias dienas pareigūnai patikrino beveik 4 tūkst. transporto priemonių, išaiškino keturiolika neblaivių vairuotojų. Visiems neblaiviems vairuotojams nustatytas lengvas girtumas, tarp jų ir dviem vilkikų vairuotojams (0,18 prom. ir 0,35 prom.), vienas vairuotojas teigė alkoholio vartojęs vos prieš 3 valandas ir gailėjosi savo sprendimo sėsti prie vairo išgėrus. Priemonės metu nustatyti penki beteisiai vairuotojai, taip pat trys administracinio nusižengimo protokolai surašyti ir pėstiesiems, tamsiu paros metu neapšviestu keliu ėjusiems be atšvaitų. Fiksuoti ir kiti pavieniai KET pažeidimai, kai buvo vairuojama transporto priemones be privalomos techninės apžiūros, privalomo civilinės atsakomybės draudimo ar nustatyta tvarka neįregistruotus automobilius.

Patikrinimai tęsėsi ir šįryt – iki pietų Kauno mieste ir rajone policijos pareigūnai patikrino dar apie 3700 vairuotojų blaivumą, vienas vairuotojas buvo neblaivus (1,12 prom.). Išaiškintas ir vienas beteisis vairuotojas bei keletas kitų pavienių KET pažeidimų.

Taip pat šiandien, minint Saugaus eismo dieną, Kauno mieste pareigūnai vykdė papildomą prevencinę priemonę, ypatingą dėmesį skiriant pėsčiųjų kontrolei reguliuojamose pėsčiųjų perėjose ir judriose miesto gatvėse. Pareigūnai stebėjo, kaip pėstieji laikosi KET, ar vadovaujasi šviesoforo signalais bei ar laikosi KET eidami per gatvę pėsčiųjų perėjose ir atkarpose, kur nėra įrengti pėsčiųjų takai, šaligatviai.

Kauno policijos nuotr.

Iš viso per savaitę pareigūnai nustatė septyniolika neblaivių vairuotojų ir du dviratininkus. Dar penkiolika asmenų vairavo transporto priemones neturėdami tam teisės, užfiksuoti ir kiti pavieniai KET pažeidimai.

Kauno apskrityje šiais metais žuvo trys eismo dalyviai (pernai iki balandžio mėnesio pabaigos – šeši), dar 88 sužeisti (pernai – 168).