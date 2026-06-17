Kauno Probacijos tarnyboje – vyro grasinimai: užmušiu, papjausiu!

Birželio 16 d. į minėtos tarnybos skyrių, esantį Kęstučio gatvėje, atėjo vyras. „Kauno dienos“ žiniomis, jam pasireiškė neadekvataus elgesio protrūkiai – vieną akimirką jis išlikdavo ramus ir šypsojosi, kitą – pratrūkdavo bendro pobūdžio grasinimais, neorientuotais į konkretų asmenį.
„Išeisiu, sumušiu, papjausiu!“ – grasino vyras.
Dėl neadekvataus elgesio baimintasi išleisti vyriškį, todėl nuspręsta kreiptis į policijos pareigūnus bei medikus.
Pasak Kauno apskrities policijos, pranešimas apie tai, kad į Probacijos tarnybos skyrių atėjęs vyras elgiasi agresyviai, buvo gautas prieš vidurdienį, 11.43 val. Specialiosioms tarnyboms atvykus į įvykio vietą paaiškėjo, kad neadekvačiai elgėsi 1999 metais gimęs vyriškis. Dėl sutrikusios sveikatos medikai jį pristatė į gydymo įstaigą.
„Kauno dieną“ pasiekė informacija, kad per šį incidentą buvo užpulta psichologė. Tačiau policijos pareigūnai tikino apie galimo darbuotojos užpuolimo atvejį duomenų neturintys.
Naujausi komentarai