 Kauno rajone – avarijos: į gydymo įstaigą išvežtos keleivės

Kauno rajone – avarijos: į gydymo įstaigą išvežtos keleivės

2026-09-07 15:57 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno rajone pirmadienį iki pietų įvyko dvi avarijos.

Kaip teigė policijos atstovai, 10.47 val. A5 kelyje, ties Kampiškių kaimu, susidūrė vilkikas „Scania“, vairuojamas 1999 metais gimusio blaivaus vyro, su vilkiku „Scania“, vairuojamu 1974 metais gimusio blaivaus vyro. Užregistruotas eismo įvykis.

Kiek vėliau pranešta apie kitą eismo nelaimę.

13.15 val. gautas pranešimas, kad kelyje A5, ties Jonučių kaimu, susidūrė trys automobiliai. „Nissan“ automobilį vairavo 1989 metais gimęs vyras, „Renault“ – 1966 metais gimęs vyras, o „Volkswagen“ – 1978 metais gimęs vyras.

Vairuotojai blaivūs.

Į gydymo įstaigą pristatytos 1966 ir 1960 metais gimusios „Renault“ keleivės.

Šiame straipsnyje:
avarija
avarija Kauno rajone
sužeistos keleivės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų