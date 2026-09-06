 Kauno rajone – kruvini konfliktai

Kauno rajone – kruvini konfliktai

2026-09-06 11:30 klaipeda.diena.lt inf.

Policija pranešė apie kelis smurto atvejus Kauno rajone. 

<span>Kauno rajone – kruvini konfliktai</span>
Kauno rajone – kruvini konfliktai / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Kaip rašoma, Kauno policijos paros įvykiu suvestinėje, rugsėjo 5 d. apie 00.20 val. Kauno r., Vilkijos sen., Zauniškių k., sodyboje, kilusio konflikto metu nenustatyti asmenį sumušė vyrą (gim. 1970 m.), kuris dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą.

Dar vienas incidentas fiksuotas rugsėjo 6 d. apie 00.30 val. Kauno r., Domeikavos sen., Šakių k. Anot policijos, viešoje vietoje kilusio konflikto metu nenustatyti asmenys sumušė du vyrus (gim. 1990 m. ir 1997 m.), kurie dėl sužalojimų pristatyti į gydymo įstaigą.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.

Šiame straipsnyje:
smurtas
konfliktas
sumuštas žmogus
Kauno policija

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