Kauno rajone policininkams įkliuvo paauglys vairuotojas: automobilyje – narkotikai

Pasak Policijos departamento, gruodžio 28 d. apie 15.05 val. Kauno rajone, Miriniškių kaime, buvo sustabdytas automobilis „Opel Astra“, kurį vairavo nepilnametis, gimęs 2009 metais.
Automobilio apžiūros metu rastas ir paimtas polietileninis krepšys, kuriame buvo 20 vnt. plastikinių užspaudžiamų maišelių su augalinės kilmės medžiagomis. Įtariama, jog tai – narkotinės medžiagos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
