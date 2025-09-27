 Kauno rajone siuntose aptiktas durklas ir ginklo duslintuvas

2025-09-27 09:13 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno rajone tarp siuntų rastas surūdijęs durklas ir ginklo duslintuvas, šeštadienį informavo Policijos departamentas.

Kauno rajone siuntose aptiktas durklas ir ginklo duslintuvas / Asociatyvi freepik.com, P. Peleckio/ BNS nuotr.

Anot jo, šie daiktai aptikti penktadienį apie 14 val. Karmėlavoje esančiame siuntų skirstymo sandėlyje, atskirose siuntose.

Minėtus daiktus pareigūnai konfiskavo.

Surinkta medžiaga dėl galimo neteisėtas disponavimo nešaunamuoju ginklu.

