Iš fronto – į nusikaltėlių rankas: Ukraina sustabdė didelę nelegalios ginkluotės partiją

SBU pranešė, kad per teisėsaugininkų operaciją Kyjivo ir Dnipropetrovsko srityse buvo neutralizuota nusikalstama grupuotė, kuri buvo parengusi pogrindiniam pardavimui didelę „trofėjinės“ ginkluotės partiją.
Teisėsaugos pareigūnai sulaikė grupuotės organizatorių, du jo bendrininkus ir tris nusikalstamo pasaulio atstovus, bandžiusius realizuoti ginklus ir amuniciją.
Tarp iš įtariamųjų paimtų daiktų – 75 šaunamieji ginklai, įskaitant Kalašnikovo automatus, taip pat 38 kovinės granatos, daugiau nei 20 detonatorių, 2 granatsvaidžiai ir 13 tūkst. šovinių.
Bylos duomenimis, grupuotės nariai iš pradžių slapta išgabendavo „prekes“ iš fronto zonų ir sandėliuodavo jas slėptuvėse.
Sugadintai ginkluotei atkurti įtariamieji savo gyvenamosiose patalpose buvo įrengę pogrindines dirbtuves, o naujas dalis užsakydavo per specializuotas interneto platformas.
Atstatę ginklų kovines savybes, nusikaltėliai susirado pirkėjų. Jais tapo vietinių nusikalstamų grupuočių atstovai, galėję šią ginkluotę panaudoti nusikaltimams.
SBU ir nacionalinė policija nusikalstamos grupuotės narius demaskavo dar pasirengimo parduoti ginklus etape.
„Visi įtariamieji buvo sulaikyti „nusikaltimo vietoje“, bandant parduoti kovinius ginklus“, – rašoma SBU pranešime.
Per kratas pogrindinėse dirbtuvėse ir gyvenamosiose patalpose papildomai buvo rasta 13 tūkst. įvairaus kalibro šovinių ir didelės pinigų sumos grynaisiais.
Sulaikytiesiems šiuo metu pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis, padaryto iš anksto susitarusių asmenų grupės. Taip pat gali būti pareikšti ir kiti kaltinimai.
Jie suimti. Jiems gresia iki 7 metų laisvės atėmimo.
