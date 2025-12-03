Šokiruojantis nepilnamečio radinys sukėlė ant kojų Kauno teisėsaugininkus

Kaip jau pranešta, Policijos departamentas savo suvestinėje apie išskirtiniausius antradienio kriminalus šalyje informuoja, kad gruodžio 2-ąją, 20.48 val., Kauno rajone, Garliavoje, Vasario 16-osios gatvėje, apleistame automobilyje „Smart“, rastos ir paimtos metalinės dėžutės, kuriose buvo penkios galimai rankinės granatos, pistoletas „Beretta“ ir 350 vienetų 9 mm kalibro šovinių.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad apie šį neeilinį savo vaiko radinį pranešė Garliavos gyventoja. Ji teigė, kad sūnus aptiko minėtą ginklų arsenalą ne per toliausiai namų esančiame garažų masyve – viename iš trijų jo prieigose stovinčių automobilių „Smart“, akcentuodama, kad šis apleistas automobilis buvo neužrakintas.
Minėtas nepilnametis, mamai pranešant apie jo radinį Bendrajam pagalbos centrui, jai sufleravo, kad rasti šoviniai – 9 mm kalibro, iš ko galima daryti prielaidą, kad jis – galimai paauglys, besidomintis ginklais. O po šios išvados belieka džiaugtis, kad jis nesumanė nieko kito, kaip grįžti į namus ir pranešti apie savo radinį tėvams, o ne, pavyzdžiui, pirmiausiai šia žinia pasidalyti su galbūt ne tokiais pilietiškai sąmoningais draugais.
Tai, kad policija į šį pranešimą sureagavo labai rimtai, liudija tai, jog nurodytu adresu pareigūnai atvyko per penkias minutes. O pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis bei sprogmenimis nuspręsta perduoti Kauno apskrities policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybai bei Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriui. Būtent šios su organizuotu nusikalstamumu besigalynėjančios teisėsaugininkų pajėgos ieškos šiuo ginklų arsenalu atsikračiusio ar tik laikinai minėtame automobilyje jį slėpusio asmens.
Tiesa, dar savo žodį turės tarti ir ekspertai, kuriems bus perduotas minėtas pistoletas bei galimai rankinės granatos, nes, kaip teigta, kai kuriems pistoletams „Beretta“ leidimo juos įsigyti nereikia, ir neaišku, kiek yra pavojingos minėtos granatos.
