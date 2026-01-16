Kauno ugniagesių patarimai, kad šildymo sezoną aplenktų nelaimės

Galima išvengti
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Rūtenis Lapė atkreipia dėmesį, kad didžiosios dalies gaisrų galima išvengti įdedant bent minimalias pastangas ir pasitelkiant sąmoningumą nenumoti ranka į, atrodytų, galbūt smulkmenas. Paprasčiau ir pigiau išvengti nei užgesinti ar bandyti namus atstatyti, kai juos jau nuniokojęs gaisras.
R. Lapė įvardijo tris pagrindines gaisrų priežastis: neatsargus elgesys, šildymas bei susijusios su elektros prietaisais ar instaliacija.
„Saugus šildymas, visų pirma, susijęs su tuo, kad visi šildymo įrenginiai turi būti tvarkingi, laidai – tinkamai izoliuoti, krosnių neperkaitinti, į vieną elektros lizdą per prailgintuvą neprijungti daug prietaisų“, – vardijo pašnekovas
Jis pamena atvejį, kai edukaciniais tikslais su kolegomis lankydami gyventojus vienuose namuose išvydo aukštą krosnį, kurios viena sienų buvo tiek įskilusi, kad pro plyšius į kambarį lyg niekur nieko vis veržėsi ugnies liežuviai, o gyventojai ramiai sau vakarojo, nekreipdami į tai dėmesio. Iki nelaimės tokioje situacijoje – vienas žingsnis.
Kaminus būtina valyti
Ugniagesiai jau daugybę metų trimituoja ir apie tai, kaip svarbu valyti kaminus. Juos būtina išvalyti prieš prasidedant šildymo sezonui, o po to rekomenduojama kas tris mėnesius. Kaminas suodžiais ir dervomis užsineša priklausomai nuo naudojamo kuro tipo, rūšių, kokybės, tačiau valyti būtina bet kokiu atveju.
Kaminų valymas vadinamas gyvybiškai svarbiu, nes ant kamino sienelių susikaupusios medžiagos gali savaime užsidegti, sukeldamos didžiulę ugnį, o ji gali pernelyg įkaitinti kaminą, sienas ar kitaip išplisti į pastato konstrukcijas, sukelti žalą namui, kitam turtui ir gyventojų sveikatai bei gyvybei.
Profesionalus kamino valymas apsaugo nuo gaisrų ir užtikrina efektyvų šildymą.
R. Lapė tęsė, kad gaisrų kyla ir dėl iš krosnies ar iš židinio iškritusių žarijų. Dėl šios priežasties draudžiama per metrą prieš pakurą laikyti degiąsias medžiagas, o grindų danga 50x70 cm plote turi būti nedegi.
Pataria namuose nenaudoti degaus skysčio, nes bandydami greičiau įkurti krosnį, galite atsidurti ligoninėje patyrę sunkius nudegimus.
Krauti tik su priežiūra
Nesaugu be priežiūros ilgesniam laikui palikti kraunamą telefoną ar kitą elektros prietaisą. Išvykstant iš namų ilgesniam laikui patartina iš elektros lizdų išjungti visus elektros prietaisus. Šaldytuvas dėl jo naudojimo specifikos gali likti, bet kitų kištukus patartina ištraukti iš elektros lizdų.
Gaminant maistą – be priežiūros nepalikti indų ant įjungtų kaitlenčių. „Aš tik penkiom minutėm nueisiu į kitą kambarį“ gali baigtis įsitraukimu į kokią nors veiklą, užmirštu puodu ant viryklės ir didele nelaime bei nuostoliais.
Mitas, kad dega tik seni namai. R. Lapė įvardijo atvejį, kai gaisras kilo neseniai pastatytame name. Nepraėjo kiek daugiau nei pusmetis nuo įkurtuvių. Gaisras kilo prie namo įrengtoje pirtelėje. Priežastis – neišlaikyti saugūs atstumai nuo kaistančių paviršių iki degių medžiagų – šiuo atveju, medinių konstrukcijų.
R. Lapė prakalbo ir apie žvakes, smilkalus, iš kurių tikimasi raminančio estetinio poveikio, bet neatsargiai elgiantis situacija gali virsti gaisru. Žvakių jokiu būdu negalima palikti be priežiūros. Aplink jas – jokių degių medžiagų ar daiktų.
Papasakojo atvejį, kai prie jo akių nuvirto žvakė ir po kelių sekundžių pliūptelėjo ugnis, nes šalia buvo daug degių dalykų.
Nepamirškite, kad pelenų, žarijų negalima laikyti ar išpilti bet kur ir bet kaip. Tai taip pat gali lemti gaisrą. Pelenus, žarijas būtina gerai supilti vandeniu arba užkasti.
Ant elektrinių šildymo prietaisų nedžiovinti drabužių ar daiktų. Jų nekabinti ir prie krosnių sienelių.
Gesintuvas ir nedegus audeklas
Kilus gaisrui, susijusiam su elektros prietaisais, – išjungti elektrą ar atjungti tą prietaisą nuo elektros tinklo. Nepavykus atjungti elektros, ugnį gesinti miltelių gesintuvu arba uždengti nedegiu audeklu ar užmesti natūralaus pluošto audeklu.
Vandenį pilti galima tik atjungus elektrą.
Daugiau šildymo sezono metu aktualios informacijos rasite čia.
Daugiau praktiškų patarimų, kaip apsisaugoti nuo ugnies pavojaus ir kaip elgtis kilus gaisrui rasite čia.
Naujausi komentarai