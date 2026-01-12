Žiemiški orai sukėlė nemažai problemų: gelbėtojus vis dar stebina ši tendencija

Apie šalčio ir pūgos pridarytą žalą „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“ pasakojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos vadovė Jolita Orientaitė.
– Su kokiomis problemomis susidūrėte praėjusį savaitgalį?
– Intensyviausia diena buvo penktadienis. Tądien ugniagesiai gelbėtojai gavo daugiau nei 100 iškvietimų visoje Lietuvoje. Daugiausia iškvietimų buvo susiję su gelbėjimo darbais.
Taip pat sulaukta iškvietimų padėti kitoms specialiosioms tarnyboms. Ugniagesiai gelbėtojai traukė keliuose užstrigusius greitosios medicinos pagalbos automobilius, lydėjo juos iki sunkiai privažiuojamų gyventojų namų. Taip pat padėjo nuo kelio nuslydusiems policijos pareigūnų automobiliams.
– Ar buvo pavojingų situacijų?
– Pavojingų situacijų ugniagesių gelbėtojų darbe būna kiekvieną dieną. Savaitgalį neišvengėme aukų – sekmadienį Alytaus rajone gaisro metu ugniagesiai gelbėtojai degančiame mediniame name rado vieną žuvusį asmenį.
– Ar gaisrai visada įvyksta dėl netvarkingos šildymo sistemos?
– Stebina tokia tendencija, kad būtent prasidėjus šildymo sezonui gaisrų visoje Lietuvoje padaugėja maždaug keturis kartus. Didžioji dalis šių gaisrų yra susijusi su tuo, kad gyventojai neatsargiai, kartais ir aplaidžiai vykdo kūrenimo darbus ir šildo savo namus.
– Užšalo daug vandens telkinių. Ar jie sukelia daug bėdų?
– Ne be reikalo praėjusią savaitę visose šalies regionuose kalbėjome apie tai, kaip gyventojai turėtų saugiai elgtis ant užšalusių vandens telkinių, kada ant jų galima lipti, o kada – negalima.
Praėjusį savaitgalį nukentėjusių žmonių vandens telkiniuose nebuvo, tačiau ugniagesiai gelbėtojai vyko į ne vieną iškvietimą, kurio metu atliko gelbėjimo operacijas ir darbus dėl lede užstrigusių gyvūnų, daugiausia gulbių.
Sausio pradžioje Kauno apskrityje buvo ir toks incidentas, kai ugniagesiai gelbėtojai gavo iškvietimą dėl šernų būrio ant ledo. Ledui įlūžus, ugniagesiai gelbėtojai skubėjo į pagalbą ir gyvūnus pavyko išgelbėti – buvo padaryta papildoma eketė, per kurią šernai buvo ištraukti.
– Ar žmonės pakankamai rimtai vertina žiemiškas sąlygas?
– Sunku pasakyti – tokių tyrimų rezultatų nesu mačiusi, todėl nenorėčiau daryti jokių prielaidų. Tačiau skaičiai rodo, kad žiemos metu, ypač esant itin žiemiškoms oro sąlygoms, gaisrų ir gelbėjimo darbų iškvietimų skaičius padidėja.
Didesnis dėmesys saugumui ir mažiau aplaidumo gyventojams tikrai padėtų išvengti tokių įvykių ir nelaimių.
Visas „Žinių radijo“ interviu – vaizdo įraše:
Naujausi komentarai