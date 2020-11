Keistuolis su grandine – policijai žinomas, tarp jo galimų aukų – ir kaimynas

Dainavos policijos komisariato, kurio valdose įvyko minėti socialiniuose tinkluose pagarsinti įvykiai, pareigūnai dar sprendžia, kokie tada galėjo būti padaryti teisiniai pažeidimai ir, ar iš viso jie buvo padaryti. Pirminiais duomenimis, nei sutuoktiniai, kuriuos išgąsdino link jų automobilio su metaline grandine rankose bėgęs nepažįstamasis, nei moterys, prie kurių, taip pat sėdinčių automobilyje, ėmė artintis demonstratyviai iš kišenės grandinę traukiantis vyriškis, fiziškai nenukentėjo. Todėl šie išpuoliai gali būti traktuojami tik kaip administraciniai nusižengimai.

Be to, sulaikytasis nėra toks aukštas, kaip teigė minėtas akistatas su nepažįstamuoju patyrę asmenys. Sutuoktiniams jis buvo apie dviejų metrų ūgio, moterims – apie 180 cm. Tuo tarpu pirmadienio vidurdienį Jonavos rajone sulaikytas kaunietis, galimai įvykdęs šiuos išpuolius, – 170 cm ūgio. Tačiau jo asmens apžiūros metu, kaip pranešta, rasta metalinė grandinė. Be to, jis yra Kovo 11-osios gatvės gyventojas. O minėtos moterys taip pat teigia susidūrusios su grandine ginkluotu keistuoliu Kovo 11-osios gatvės daugiabučių kiemuose. Sutuoktiniai galimai turėjo su juo akistatą netoliese esančioje Pašilės gatvėje.

Sulaikytasis – 1963 m. gimęs S.L. Kokiu tikslu nešiojosi grandinę, jis policijai neaiškino. Šios pareigūnams S.L. – žinomas. Jis teistas už nesunkius smurtinius nusikaltimus bei pasipriešinimą policijai. Ir jau buvo patekęs už grotų – dėl to, kad nevykdė teismo įpareigojimų, atidedant jam skirtą bausmę. Į laisvę S.L. išėjo 2018-aisiais.

Po sulaikymo Jonavos rajone jam pareikštas įtarimas dėl grasinimo nužudyti kaimyną, su kuriuo konfliktuoja dėl to, kad esą kaimyno automobilis teršia orą. Pirminiais šio ikiteisminio tyrimo duomenimis, spalį jis bėgo paskui minėtą kaimyną nusitvėręs peilį. Lapkričio 10-ąją buvo užsimojęs prieš jį grandine. Tiesa, S.L. neigia šį įtarimą. Tačiau lapkričio 10-osios išpuolis prieš kaimyną, kuriuo jis įtariamas, buvo įvykdytas tarp jau aprašytų incidentų su moterimis ir sutuoktiniais, kurių teigimu, jiems taip pat grasinta grandine.

Dėl S.l. suėmimo nuspręsta į teismą nesikreipti. Tačiau planuojama kreiptis į psichiatrus, kad šie įvertintų jo sveikatos būklę. Lig šiol, ką rodo ir ankstesni S.L. teistumai, jis psichiatrų įskaitose registruotas nebuvo. Paleidžiant S.L. jam skirtos švelnesnės už suėmimą kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijoje. Manoma, kad kol kas to užteks, kad jis būtų po padidinamuoju policijos stiklu. Be to, pareigūnai, kaip jau skelbta, laukia atsiliepiant ir daugiau asmenų, galimai susidūrusių su keistuoliu, apsiginklavusiu grandine.