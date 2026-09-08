Kelio nepasidalijo BMW ir „Volkswagen“

Antradienį priešpiet prie Ramučių susidūrė du automobiliai. Iš nuotraukų galima spręsti, kad vienas jų nuo smūgio apsisuko 180 laipsnių kampu.
Apdaužymų nematyti, tačiau kita kryptimi važiuojantys automobiliai yra atskirti atitvarų.
Medikų transporto nematyti. Belieka tikėtis, kad žmonės nesužeisti.
„Pranešimo apie šį įvykį neturime. Tikėtina, jog pareigūnų pagalbos neprireikė“, – BMW ir „Volkswagen“ susidūrimą komentavo Kauno policijos atstovai.
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