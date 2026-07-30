Kelyje A1 – dvi avarijos kone vienu metu: tarp nukentėjusiųjų – ir pernai gimusi mažylė

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, liepos 30 d. 11.20 val. Kaišiadorių rajone, kelyje Vilnius–Kaunas, ties Jakštonių kaimu, susidūrė automobilis „Toyota“, vairuojamas moters, gimusios 2001 metais, ir motociklas „Honda“, vairuojamas vyro, gimusio 1977 metais.
Motociklo vairuotojas dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą.
Taip pat ketvirtadienį, apie 11.30 val. Kaišiadorių rajone, kelyje Vilnius–Kaunas, ties Grabuciškių kaimu, susidūrė automobilis „Audi“, vairuojamas vyro, gimusio 1985 metais, ir automobilis „Mercedes-Benz“, vairuojamas vyro, gimusio 1994 metais.
Kauno apskrities policijos pareigūnų teigimu, „Merceses-Benz“ keleivė, gimusi 1995 metais, ir pernai gimusi mažylė buvo pristatytos į gydymo įstaigą apžiūrai.
Abiem atvejais vairuotojai užsipildė eismo įvykių deklaracijas.
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