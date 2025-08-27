 Kilogramus narkotikų vežiojo lagamine: kaunietis ilgam siunčiamas į kalėjimą

2025-08-27 10:30
BNS inf.

Kauno apygardos teismas 29-erių kauniečiui dėl labai didelio kiekio narkotinių medžiagų laikymo ir gabenimo turint tikslą platinti skyrė 10 metų laisvės atėmimo, trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Kilogramus narkotikų vežiojo lagamine: kaunietis ilgam siunčiamas į kalėjimą / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Šis vyras už panašaus pobūdžio nusikaltimus jau buvo ne kartą teistas.

Bylos duomenimis, pavežėjas pernai vasarį gavo kliento – nuteistojo kauniečio – užsakymą vykti į degalinę. Nuvykus nurodytu adresu, vyras išlipo, kažkur nuėjo, po to grįžo su lagaminu, kurį įdėjo į bagažinę.

Šiame lagamine buvo daugiau nei 10 kilogramų kanapių. Narkotinės medžiagos buvo supakuotos į tris atskirus plastikinius paketus. Didžiausiame jų buvo beveik 5 kilogramai kanapių su daugiau nei 15 procentų psichoaktyvios medžiagos tetrahidrokanabinolio.

Išvykus iš degalinės pavežėjo automobilis netrukus buvo sustabdytas policijos pareigūnų, kurie apžiūros metu lagamine aptiko ir paėmė narkotines medžiagas.

Nustatyta, kad vyras be tikslo platinti laikė narkotines medžiagas ir savo gyvenamojoje vietoje Kaune. Per kratą pareigūnai maišelyje rado dar 8,5 gramo kanapių.

Teismas pripažino kaunietį kaltu ir skyrė galutinę 10 metų laisvės atėmimo bausmę.

Nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

narkotikai
narkotikų platinimas
kaunietis
kalėjimas

