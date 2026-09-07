Kol vaikai skubėjo į mokyklas, gatvėmis važinėjo neblaivus paspirtuko vairuotojas

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 641 greičio viršijimo atvejį.
Praėjusią savaitę pareigūnai taip pat vykdė vairuotojų elgesio ties pėsčiųjų perėjomis kontrolę – stebėjo, ar vairuotojai sustoja ir praleidžia pėsčiuosius, kai to reikalauja KET. Tiesa, rugsėjo 3-iosios rytą keli pareigūnai, turėję budėti prie pėsčiųjų perėjų, šiek tiek vėlavo – tuo metu, kai vaikai vyko į mokyklas, gatvėmis pasivažinėti nusprendė neblaivus paspirtuko vairuotojas. Tokią pavojingą veiklą pareigūnai užkardė, incidentų buvo išvengta.
Savaitės lakstūnas užfiksuotas rugpjūčio 31 d. apie 23.15 val. Kaune, Karaliaus Mindaugo prospekte, kuomet motociklo „Kawasaki“ vairuotojas (gim. 1997 m.) skriejo 132 km/val. greičiu ten, kur maksimalus leistinas greitis siekia 50 km/val.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino daugiau nei 4,4 tūkst. transporto priemonių. Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 21 neblaivų vairuotoją, 16 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat nustatyti net 272 atvejai, kuomet vairuojant buvo naudojamasi mobiliojo ryšio telefonu.
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