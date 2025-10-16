 Kriminalas Panemunėje: policija bylos nekėlė, bet darbdavys turbūt reaguos griežčiau

2025-10-16 15:31 klaipeda.diena.lt inf.

Ketvirtadienio vidurdienį Kauno specialiosios tarnybos buvo apgulusios vieną Plento gatvės daugiabutį. Jų pagalbos šaukėsi šiame penkiaaukštyje gyvenančios moters darbdavys, galiausiai Boso dienos proga sulaukęs neeilinio akibrokšto.

Specialiosios tarnybos atskubėjo prie šio daugiabučio 11.26 val., užregistravus nieko gero nežadantį pranešimą. Bendrajam pagalbos centrui paskambinęs minėtas darbdavys teigė išgyvenantis, kad kažkas galėjo atsitikti šiame penkiaaukštyje gyvenančiai jo darbuotojai. Ji nuo pirmadienio nesirodo darbe bei neatsiliepia telefonu. O atvykus pas ją į namus, niekas neatidaro buto durų, kuriose raktas įkištas iš vidaus. Kaimynai taip pat teigia nematę šios moters apie savaitę.

Šį kartą skubant gelbėti žmogaus gyvybės niokoti jo turto, bandant kaip nors patekti buto vidun, nereikėjo. Ugniagesiai gelbėtojai pateko į jį, įlipę į šio buto antrajame aukšte balkoną, – pro praviras jo duris.

Anot Kauno policijos atstovės, jos kolegos, įleisti į butą ugniagesių gelbėtojų, rado jo 47-erių metų šeimininkę gyvą ir sveiką. Ji teigė, kad negirdėjo nei telefono, nei durų skambučio, nes miegojo. Ir pareiškė, kad sveikata nesiskundžia, t.y. jai nereikia ir medikų pagalbos.

