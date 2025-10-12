Lenkijos futbolo sirgaliai jau „įsiamžino“ Kaune?

„Nuo 8 valandos ryto nebuvo nė vieno pranešimo (apie netinkamą futbolo sirgalių elgesį, aut.past.). Šiandien kol kas ramu. Anksčiau buvo incidentas bare“, – šiek tiek po 14 val. portalui kauno.diena.lt teigė policijos atstovė.
Socialiniuose tinkluose plinta nuotraukos iš Senamiesčio, kur ant pastatų palikti grafičiai. Jose matyti, kad ant bent vieno pastato užrašyta „Ultra Lechia“ Teigiama, kad jie atsirado po šios nakties. Moteris teigė, kad apie tai pranešta policijai.
Kaip jau rašyta, į Kauną sekmadienį atvyksta ir Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, kuris su Lietuvos premjere Inga Ruginiene stebės futbolo rungtynes.
Prieš rungtynes Kauno Dariaus ir Girėno stadionas dalijosi svarbia informacija lankytojams ir priminė, kad visi atvykstantys lankytojai kartu su rungtynių bilietu privalės parodyti savo asmens dokumentą. To nepadarius, į stadioną sirgaliai įleidžiami nebus.
Kadangi planuojama sulaukti didelio lankytojų srauto, organizatoriai prašo susiplanuoti savo laiką ir atvykti į stadioną anksčiau. Durys atidaromos 19.45 val., o rungtynių pradžia – 21.45 val.
Organizatoriai taip pat ragina „pailsinti“ savo automobilius ir įdarbinti savo kojas arba rinktis viešąjį transportą, vienkartinės nuomos transportą.
Bilietų turėtojams su Kauno autobusais kelionės viešuoju transportu nemokamos 3 val. prieš ir 3 val. po renginio.
Nuo 20 iki 22 val. kursuos papildomi autobusai ST1, ST2, S3 ir ST4, o nuo 23.45 iki 2 val. suplanuoti specialūs maršrutai po rungtynių: nuo Sporto g. stotelių keleivius veš 34 P, 37 P, 38 P (tik link „Megos“), 40P, 43P, 67P (tik link Tirkiliškių) maršrutų autobusai, 4 maršruto troleibusai.
Eismas Perkūno alėjoje bus ribojamas nuo 12 val.
Kaip jau rašyta, Kaune tikimasi gausios lenkų sirgalių minios, tad pareigūnai rengiasi įvairiems scenarijams.
