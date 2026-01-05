Lietuvis iš Rusijos batuose gabeno ikrus, kuprinėje slėpė aukso luitą

Kaip pranešė Kauno teritorinė muitinė, iš Rusijos atvykęs Lietuvos pilietis iš pradžių teigė nieko negabenąs, tačiau po žodinės deklaracijos pateikimo, einant į tikrinimo patalpą, nurodė turintis 8 tūkst. eurų grynųjų, kurių neprivaloma deklaruoti.
Pareigūnams nusprendus atlikti detalesnį patikrinimą, keleivio lagamine ir kuprinėje aptiktas gerokai didesnis kiekis grynųjų pinigų (eurų, dolerių ir rublių) – iš viso 10 tūkst. 681 eurų – bei kiti įvairūs vertingi daiktai.
Atliekant patikrinimą lagamine rasta vyriškų batų pora, jos viduje aptikti raudonieji lašišinių žuvų ikrai, supakuoti į du stiklinius indus, ir papildomas ikrų indas, paslėptas kojinėje.
Keleivio kuprinėje rasta Australijos dolerio, Šv. Aleksiejaus, Šventosios Maskvos motinos, Vincento van Gogo „Saulėgrąžos“ proginės sidabrinės monetos, Leonardo da Vinčio „Mona Liza“ sumažinta paveikslo kopija (1,3 kg) ir 50 gramų 99,99 prabos aukso luitas.
Tęsiant patikrinimą, dviejose kelnių vidinėse kišenėse aptiktos trys vaistų „Omnitrop“ (6,7 mg/ml) pakuotės. „Omnitrop“ yra receptinis vaistinis preparatas, kuriame yra somatropino – žmogaus augimo hormono analogo. Tokiems hormoniniams vaistams taikomi griežti gabenimo ir deklaravimo reikalavimai.
Dėl šio įvykio Muitinės kriminalinė tarnyba Kauno skyriuje pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.
