 Lietuvis iš Rusijos batuose gabeno ikrus, kuprinėje slėpė aukso luitą

Lietuvis iš Rusijos batuose gabeno ikrus, kuprinėje slėpė aukso luitą

2026-01-05 15:20
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Gruodžio 22 dieną, prieš pat šventes, Kauno teritorinės muitinės Kybartų kelio posto pareigūnai sustabdė pėsčiomis pasienį kirtusį asmenį, kuris bandė nuslėpti gabenamas vertingas prekes – ikrus, pinigus, aukso luitą, monetas, hormoninius vaistus.

Kaip pranešė Kauno teritorinė muitinė, iš Rusijos atvykęs Lietuvos pilietis iš pradžių teigė nieko negabenąs, tačiau po žodinės deklaracijos pateikimo, einant į tikrinimo patalpą, nurodė turintis 8 tūkst. eurų grynųjų, kurių neprivaloma deklaruoti.

Pareigūnams nusprendus atlikti detalesnį patikrinimą, keleivio lagamine ir kuprinėje aptiktas gerokai didesnis kiekis grynųjų pinigų (eurų, dolerių ir rublių) – iš viso 10 tūkst. 681 eurų – bei kiti įvairūs vertingi daiktai.

Atliekant patikrinimą lagamine rasta vyriškų batų pora, jos viduje aptikti raudonieji lašišinių žuvų ikrai, supakuoti į du stiklinius indus, ir papildomas ikrų indas, paslėptas kojinėje.

Keleivio kuprinėje rasta Australijos dolerio, Šv. Aleksiejaus, Šventosios Maskvos motinos, Vincento van Gogo „Saulėgrąžos“ proginės sidabrinės monetos, Leonardo da Vinčio „Mona Liza“ sumažinta paveikslo kopija (1,3 kg) ir 50 gramų 99,99 prabos aukso luitas.

Tęsiant patikrinimą, dviejose kelnių vidinėse kišenėse aptiktos trys vaistų „Omnitrop“ (6,7 mg/ml) pakuotės. „Omnitrop“ yra receptinis vaistinis preparatas, kuriame yra somatropino – žmogaus augimo hormono analogo. Tokiems hormoniniams vaistams taikomi griežti gabenimo ir deklaravimo reikalavimai.

Dėl šio įvykio Muitinės kriminalinė tarnyba Kauno skyriuje pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.

Šiame straipsnyje:
mutinė
ikrai
aukso luitas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
slykstynes-zurn
Nu zurnalistai yra be smegenu,specialiai tai daro,raso tipo lioetuvis,kaip jiems nera proto ,neatskiria kur yra lietuvis,ar kur yra lietuvos pilietis,parazytai spec,juodina lietuvius,jug jis yra rusas,bet turi lietuvos pilietybe,tai daroma samoningai,
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų