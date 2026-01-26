Lijundra testuoja Kauno vairuotojų meistriškumą

Daugiausia – neįskaitinių ir tokių, kur vairuotojai sutarė dėl kaltės ir patys užsipildė eismo įvykio deklaraciją, portalui kauno.diena.lt pasakojo Kauno policijos budėtoja.
Portalo kauno.diena.lt redakciją pavakarę pasiekė eismo įvykio ties Aukštaičių g. 12 namu nuotraukos. Jose matyti apgadintas “Opel Astra” automobilis. Kauno policijos budėtoja teigė, kad pranešimo apie šią nelaimę negauta, tad labiausiai tikėtina, kad vairuotojai sutarė dėl kaltės.
Miesto gatvėse dėl pasikeitusių oro sąlygų eismo sąlygos sudėtingos. Būkite atidūs.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai