Masinė avarija Kėdainių rajone: kaltas didelis greitis ir sugedę stabdžiai?

Pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko tuoj po vidurnakčio kelio Kėdainiai–Panevėžys 44-ajame kilometre, remontuojamame kelio ruože.
Ugniagesiai gelbėtojai sulaukė pranešimo, kad du lengvieji automobiliai susidūrė su sunkvežimiu, o mikroautobusas nuvažiavo nuo kelio, esama sužeistų žmonių, jie negali išlipti iš transporto priemonės.
Atvykus į vietą, aptikta, kad buvo susidūręs vilkikas „Scania“ ir lengvasis automobilis „Volkswagen Golf“, už pusės kilometro nuo įvykio vietos rastas nuo kelio nuvažiavęs ir ant šono apvirtęs mikroautobusas bei du lengvieji automobiliai – „Jeep Grand Cherokee“ ir BMW.
Lengvajame automobilyje „Volkswagen Golf“ buvo prispausti trys žmonės. Juos ugniagesiai gelbėtojai išlaisvino panaudoję hidraulinę įrangą. Jie perduoti medikams.
Anot pranešimo, nukentėję asmenys – Estijos piliečiai, jie buvo sąmoningi, išvežti į gydymo įstaigą.
Transporto priemonėje taip pat buvo šuo, neprispaustas, galimai lūžusiomis galinėmis kojomis. Policijos pareigūnai pasirūpino gyvūno priežiūra.
Pareigūnai taip pat padėjo iš mikroautobuso „Mercedes-Benz Sprinter“ išlipti vairuotojui, gimusiam 1967 metais.
Automobilyje „Jeep Grand Cherokee“ prispaustų žmonių nebuvo, keleivė dėl patirtų sužalojimų išvežta į gydymo įstaigą.
Policijos departamento duomenimis, 1965 metais gimusio vyro vairuojamas vilkikas „Scania“ su puspriekabe, nepasirinkus saugaus važiavimo greičio, neatsižvelgus į važiavimo sąlygas bei kelio ir transporto priemonės techninę būklę, dėl stabdžių sistemos gedimo atsitrenkė į prieš šviesoforą sustojusį automobilį „VW Golf“, kurį vairavo vyras, gimęs 1987 metais.
Nuo smūgio „VW Golf“ atsitrenkė į priešais stovėjusį automobilį BMW, kurį vairavo vyras, gimęs 1986 metais. Pastarasis nuo smūgio trenkėsi į automobilį „Jeep Grand Cherokee“, kurį vairavo vyras, gimęs 1973 metais.
„Jeep Grand Cherokee“ nuo smūgio atsitrenkė į stovėjusį automobilį „Mercedes-Benz“, kurį vairavo vyras, gimęs 1967 metais.
Per eismo įvykį buvo sužaloti „VW Golf“ vairuotojas bei kartu važiavę keleiviai – 1984 metais gimusi moteris ir 2006 metais gimęs vaikinas, BMW vairuotojas ir 1978 metais gimusi „Jeep Grand Cherokee“ keleivė. Visi dėl įvairių kūno sužalojimų pristatyti į ligoninę Kaune.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Policijos departamentas pranešė, kad 8.50 val. eismas kelyje A8 ties Būdų kaimu atnaujintas.
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