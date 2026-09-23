Masinę avariją kelyje A1 lydėjo ir sprogimas, ir stebuklas: paaiškėjo, kas lėmė šokiruojantį gaisrą

Kaip jau rašyta, pirmasis pranešimas, kurį apie šį įvykį rugsėjo 22 d. 9.41 val. užregistravo Bendrasis pagalbos centras, skambėjo grėsmingai: susidūrė daug automobilių, kai kurie jų dega atvira liepsna, šalia vieno guli apie 40 metų vyras, kuris, panašu, – kad be sąmonės.
Kaip taip pat jau rašyta, tai galėjo būti užsidegusio automobilio „Škoda“ vairuotojas arba keleivis, nes jie abu iš įvykio vietos greitosios medikų, atskubėjusių čia trimis automobiliais, vienas iš kurių buvo reanimobilis, išvežti į Kauno klinikas. Tačiau abu šie Vilniaus gyventojai, gimę 1987 m. ir 1991 m., pirminiais duomenims, nukentėjo mažiau, negu kartu su jais į Kauno klinikas nuvežta kito susidūrime dalyvavusio automobilio – „Volvo“ keleivė, gyvenanti Kaišiadorių rajone. Šiai senjorei, gimusiai 1954 m., įtarti šonkaulių lūžiai.
Feisbuko grupės „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ vaizdo įrašas.
Be to, visi nukentėjusieji, išvežti į Kauno klinikas, kaip taip pat jau rašyta, sąmoningi. Todėl, panašu, kad minėtas, anot pranešėjo, galimai be sąmonės gulintis vyras galėjo atsidurti tokioje padėtyje išgąsdintas sprogimo, o ne buvo jo metu išsviestas iš automobilio, kaip buvo įtariama.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, užsidegusiu automobiliu „Škoda“ važiavę jau minėti Vilniaus gyventojai spėjo laiku jį palikti, nes žinojo, kas gali įvykti toliau. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, bagažinėje jie vežė talpą su degalais, kuri po automobilio deformacijos sprogo.
Tačiau, pirminiais duomenimis, šio masinio susidūrimo kaltininkas – ne „Škoda“ arba „Volvo“, kuriais važiavę žmonės buvo išvežti į Kauno klinikas, vairuotojai. Šį domino efektą, kurį vainikavo į dangų kylančios liepsnos ir juodų tirštų dūmų stulpas, buvo automobilį „Volkswagen Transporter“ vairavęs vilnietis, gimęs 1986 m., kuris galimai nesilaikė saugaus atstumo ir per vėlai sureagavo į priekyje atsiradūsią netikėtą kliūtį, kurią lėmė įprastiniai, važiuojant magistrale, persirikiavimai iš vienos eismo juostos į kitą. Tačiau duomenų, kad šio „Volkswagen Transporter“ vairuotojas būtų viršijęs šiuo metu magistralėje leistiną greitį nėra.
Kaip jau rašyta, viskas baigėsi keturių automobilių susidūrimų – minėtas „VW Transporter“ atsitrenkė į „Volvo“, vairuojamą 1963 m. gimusio vyro, šis – į automobilį „Škoda“, vairuojamą 1987 m. gimusio vyro, kuris dar spėjo atsitrenkti į „Volkswagen Polo“, vairuojamą 1992 m. gimusio vyro, ir netrukus užsidegė bei sprogo. O sprogimo metu buvo apgadintas ir kita kelio puse – Vilniaus kryptimi važiavęs automobilis BMW, kurio vairuotojas, gimęs 1985 m., tęsti savo kelionės po to, kai į jo transporto priemonę pataikė sprogusio automobilio detalės bei nuolaužos, taip pat nebegalėjo.
Kauno policijos atstovė patikslinti, ar į Kauno klinikas nuvežti automobilio „Škoda“ ekipažas bei „Volvo“ keleivė buvo stacionarizuoti ar išleisti į namus gydytis ambulatoriškai, trečiadienio ryte negalėjo. Tačiau patikslino, kad ikiteisminis tyrimas dėl šio įvykio pradėtas pagal lengviausią atsakomybę už „kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimą, sukėlusį eismo įvykį, per kurį nukentėjo žmonės“, numatančią Baudžiamojo kodekso straipsnio dalį, nes yra pagrindo įtarti, kad, pagal teismo medicinos ekspertų klasifikaciją, sunkiausias iš nukentėjusiųjų patirtų sužalojimų bus nesunkus sveikatos sutrikdymas. Už šį nesunkiems, pagal gresiančią maksimalią bausmę, priskiriamą nusikaltimą Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki dvejų metų.
Kaip jau rašyta, gesinti minėtą susidūrimą, įvykusį ties Rumšiškių seniūnijos Jakštonių kaimu, tiksliau – to paties pavadinimo autobusų stotele, lydėjusio gaisro buvo išsiųstos ugniagesių gelbėtojų pajėgos iš trijų jų komandų, įsikūrusių Kaišiadorių bei Kauno rajonuose ir Kauno mieste. Atvira liepsna degusi „Škoda“ buvo užgesinta per keliolika minučių, konstatuojant, kad spėjo sudegti visos degios jos detalės.
Dėl šio eismo įvykio ne vieną valandą laikinai buvo uždarytas eismas keliu A1 Kauno kryptimi.
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