Mažametė pateko į ledo arenos spąstus: ji išlaisvinta panaudojus tai, ką rasime visuose namuose

Apie šį neįprastą incidentą užsimenama Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje apie ketvirtadienio iškvietimus.
Tiesa, ten pateikta informacija apie šį įvykį – gana lakoniška ir neinformatyvi: „18.54 val. gautas pranešimas, kad Kėdainiuose, Chemikų gatvėje, vaiko koja įstrigo tarp durų. Atvykus rankiniu įrankiu įstrigusi vaiko koja išlaisvinta“.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad šio mįslingo įvykio vieta – Kėdainių ledo arena, į kurios prieigose esančią vaikų žaidimo aikštelę mažoji nelaimėlė buvo atėjusi su mama ir močiute. Tačiau po kurio laiko atsidūrė greta esančios ledo arenos patalpose ir tapo ten esančių metalinių vartelių, atskiriančių zonas, kaline.
Mažametė kažkokiu būdu – išdykaudama ar netyčia –, sugebėjo įkišti vienos kojos kelį tarp minėtų vartelių strypų. Ir negalėjo jo iš ten ištraukti.
Kokiu būdu apie tai sužinojo mažametės mama – ar buvo šalia, ar apie tai jai pranešė kartu su dukra buvusios šios draugės, neaišku. Tačiau, greitai tapo aišku, kad be ugniagesių gelbėtojų pagalbos neapsies, nes mergaitė, panašu, kad ėmė panikuoti, kaip ir jos mama.
Ugniagesiai gelbėtojai atvyko į įvykio vietą per kelias minutes. O įstrigusios mažametės kojos išlaisvinimas neužtruko nė dešimties minučių – užteko vienos gudrybės, kuri kada nors gali praversti kiekvienam, susidūrusiam su tokia situacija.
Ugniagesiai gelbėtojai mažametės išlaisvinimo operacijoje panaudojo specialų aliejų, turimą savo arsenale, kuris skirtas narų kostiumų ištepimui. Tačiau tokiose situacijose gali padėti ir maistinis aliejus, skirtas salotoms ar kepimui, kuris tikrai yra kiekvienos virtuvės spintelėse.
Panaudojus šią gudrybę, mažametės koja ne tik lengvai ištraukta, bet ir nereikėjo gadinti Ledo arenos inventoriaus.
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