Melo kojos trumpos: garsiai nuskambėjusios dvikovos degalinėje nugalėtojas grimzta vis giliau

Byla „ištremta“ į Jonavą

Ši byla po kelių mėnesių nagrinėjimo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose spalio viduryje buvo perduota Jonavos rūmams ne dėl minėtų T. Jakučio ir jo globėjų žygių. O dėl to, kad ją nagrinėjusi teisėja persikėlė dirbti į Vilnių.

Pirmasis į Jonavą „ištremtos“ T. Jakučio bylos posėdis, kuris buvo numatytas lapkričio 23-iąją, neįvyko, nes teisiamasis jo išvakarėse teigė pakeitęs nusisamdytą advokatę, pirminiais duomenimis, iš Vilniaus, nes ši jam nepatiko. Nepaisant to, kad prarado ir surinktus pinigus. Vietoj jos nusisamdė kitą advokatę – iš Ukmergės, kurią esą jam rekomendavo kitas, portalo kauno.diena.lt duomenimis, jį globojantis išsišokėlis, ne per seniausiai pareiškęs, kad ketina sukti į politiką.

Kadangi naujoji T. Jakučio advokatė negalėjo dalyvauti be jos suplanuotame lapkričio 23-iosios posėdyje, jis buvo atidėtas iki lapkričio 28-osios. O tada įvyko ir ilgai laukta T. Jakučio bei A. Ulvido akistata, kuri baigėsi pastarojo pašalinimu iš teismo salės, nes, sėdėdamas suimtųjų narve, jis be perstojo replikavo. Net ir po įspėjimo, kad, jeigu nesiliaus, bus pašalintas iš posėdžio.

Tomas Jakutis. Regimanto Zakšensko nuotr.

Nenuginčijamas įkaltis

Minėto posėdžio metu buvo peržiūrėtas ir vaizdo įrašas iš degalinės, kurioje viskas įvyko. Ir ši peržiūra galutinai demaskavo T. Jakučio melą žiniasklaidai, kad jo nervai neišlaikė po to, kai, radęs A. Ulvido automobilyje podukros draugę bei grįžęs atgal į degalinę parduotuvę, jis pasiteiravo žinomo mergaičių tvirkintojo, kur jis šią nepilnametę vežėsi, ir esą A. Ulvidas jam atrėžė, kad į mišką.

Peržiūrėjus vaizdo įrašą, akivaizdu, kad grįžęs į degalinės parduotuvę, T. Jakutis trenkia kumščiu A. Ulvidui į veidą, nieko jo neklausęs.

Maža to, minėtame įraše matyti ir, kaip po smūgio T. Jakutis dar spiria A. Ulvido, bėgančio slėptis už prekystalio, pusėn, dėl ko A. Ulvido advokatas Arnoldas Blaževičius, dar šią bylą nagrinėjant Kauno rūmuose, pateikė prašymą perkvalifikuoti T. Jakučiui pareikštą kaltinimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo į tokį patį nusikaltimą, padarytą iš chuliganiškų paskatų. O už tai jau gresia įkalinimas iki penkerių metų ir daugiau nenumatyta jokios kitos alternatyvos.

Kaip jau rašyta, po tokios įvykių sekos T. Jakutis ir paprašė teismo duoti jam laiko susirasti advokatą. O, kol jis ieškojo ir buvo renkami pinigai susimokėti už šią paslaugą, byla perduota Jonavos rūmams.

Tiesa, vaizdo įraše nematyti, ar T. Jakučio spyris pasiekia, anot A. Ulvido advokato, – jo ginamojo pasturgalį. T. Jakutis tai neigia. A. Ulvidas tvirtina priešingai.

Stop kadras, Vilmanto Raupelio nuotr.

Dalis prašymo jau tenkinta

Kitame šios bylos posėdyje planuojama apklausti ir degalinės darbuotojas, tačiau jos taip pat galėjo ne viską matyti. O visa kita – įamžinta.

Tiesa, kitame šios bylos posėdyje gali būti paskelbta ir nežinia, kiek truksianti pertrauka, nes A. Ulvido advokatas, panašu, kad siekia, jog T. Jakučiui būtų pareikštas dar sunkesnis kaltinimas. Jis paprašė, kad teismas išsireikalautų iš Kauno klinikų, kuriose gydytas A. Ulvidas, dokumentų dėl antrosios jam atliktos kompiuterinės tomografijos rezultatų, nes kaltinimas T. Jakučiui sulaužius A. Ulvidui nosį, akiduobę ir skruostikaulį buvo pareikštas, remiantis teismo medicinos eksperto išvada po pirmojo tokio tyrimo. Šis buvo atliktas dviem savaitėms anksčiau.

Šis advokato prašymas atsirado po minėtą išvadą pateikusio teismo medicinos eksperto apklausos teisme. Beje, paties T. Jakučio, abejojusio, kad galėjo vienu smūgiu padaryti tokius sužalojimus, pageidavimu. O per šią apklausą teismo medicinos ekspertas teigė, kad antrojo tyrimo metu galėjo paaiškėti, kad A. Ulvidas buvo sužalotas dar sunkiau.

Bylą perėmusi teisėja Lina Šafronienė prašymą išsireikalauti iš Kauno klinikų visus dokumentus, susijusiu su A. Ulvido gydymu, tenkino. O juos gavus, spręs, ar skirti naują ekspertizę dėl patirto sužalojimo. Kitas šios bylos posėdis numatytas jau tik kitais metais.

Pripažino, kad susisuko protas

Kaip jau rašyta, A. Ulvidas yra pareiškęs T. Jakučiui 10 tūkst. eurų ieškinį. Pastarasis iš pradžių teismui teigė, kad pripažįsta savo kaltę tik iš dalies. Tačiau vėliau pasitaisė – kad pilnai.

T. Jakutis taip pat buvo pareiškęs norą, kad būtų skirta pakartotinė ekspertizė dėl A. Ulvido sužalojimo. Ir norėtų, kad ją atliktų nepriklausomas ekspertas. Tačiau pirmoji teisėja, nagrinėjusi jo bylą, šį prašymą atmetė, bet nusprendė kviesti apklausai minėtą teismo medicinos ekspertą, kurio išvada grindžiamas T. Jakučiui pareikštas kaltinimas.

Duodamas parodymus teismui, T. Jakutis akcentavo, kad matė tada degalinėje A. Ulvidą pirmą kartą. Ir, kas jis toks, sužinojęs iš sutuoktinės, atstovaujančios jų dukrą vienoje iš šio pagarsėjusio mergaičių tvirkintojo bylų, kurioje ji pripažinta nukentėjusiąja.

„Susisuko protas – dabar būčiau taip nedaręs!“ – teigė teismui T. Jakutis, kuriam ieškinį yra pareiškęs ne tik A. Ulvidas, bet ir Valstybinė ligonių kasa. Už A. Ulvido gydymą ji prašo priteisti daugiau kaip 253 eurų.

Po T. Jakučio apklausos nuspręsta netaikyti jo bylai sutrumpinto įrodymų tyrimo, nes, nors jis teigė, kad pripažįsta pilnai kaltę, buvo linkęs ginčytis su eksperto nustatytais A. Ulvido sužalojimais. Pritaikius sutrumpintą įrodymų tyrimą, teisiamajam, jeigu jis bus pripažintas kaltu, galėtų trečdaliu būti sumažinta skirta bausmė.

Pasigyrė pats

Kaip jau rašyta, T. Jakutis pats pasigyrė portalui kauno.diena.lt, kad būtent jis pamokė degalinėje skandalingąjį „skaistuolį“. Ir teigė, kad po jo smūgio nuo griuvimo A. Ulvidą sulaikė tik lentynos. Be to, buvo linkęs pridurti, kad nesigaili to, ką padarė. O, jeigu vėl sutiktų savo podukros tvirkintoją, pakartotų tą patį. Nepaisant to, kad viskas galėjo baigtis kur kas baisiau.

„Žinočiau, už ką sėdžiu!“, – sakė T. Jakutis. O, pasiteiravus jo, už ką yra teistas, atsakė, kad už „tą patį“, tačiau tai buvo labai seniai.

Šis pokalbis su T. Jakučiu vyko gegužės pradžioje dar Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų koridoriuje – jau perdavus šiems Temidės rūmams jo bylą. Nusprendus nelaukti, kol bus surastas ir pargabentas į Lietuvą užsienyje tuo metu slapstęsis A. Ulvidas, kuris tik po pusantro mėnesio – birželio pabaigoje buvo sulaikytas Danijoje, kai pats atvyko į vieną jos policijos poskyrių.

Susisuko protas – dabar būčiau taip nedaręs!

Nelygi dvikova

Incidentas, dėl kurio teisiamas T. Jakutis, įvyko prieš devynis mėnesius – vasario 20-osios pavakarę Pramonės prospekto degalinėje „Circle K“.

Pats A. Ulvidas apie jį portalui kauno.diena.lt pasakojo visai kitaip. Savo pasakojimą jis pradėjo nuo to, kad tą paauglę iš pakaunės, su kuria atvažiavo tada į degalinę, pažįsta jau apie metus laiko. Ir ne kartą, jos prašymu, yra parvežęs iš Kauno į namus. Ir tądien ji kelis kartus jam dėl to skambino, rašė ir SMS. Galiausiai paauglei pavyko pasiekti savo. Ir jis nuvažiavo jos paimti prie vieno minėtos degalinės kaimynystėje esančio daugiabučio, kuriame gyvena jos vaikinas, pas kurį penkiolikmetė tada viešėjo.

„Neslėpsiu – ir anksčiau parveždamas namo, jos prašymu, pirkdavau jai skysčio elektroninei cigaretei“, – pasakojo A. Ulvidas. Anot jo, pinigų šiam pirkiniui, kaip visada, paauglė davė pati.

A. Ulvido teigimu, atvykus į degalinę, jis šios parduotuvėje sutiko vyrą ir moterį. Ir iš pradžių ši pora, kurią pašnekovas teigė matęs pirmą kartą, jokių pretenzijų jam neturėjo. Ir netrukus išėjo savo keliais. Tačiau jam dar nebaigus atsiskaityti už pirkinį, staiga į degalinę vėl įbėgo tas pats vyriškis. Ir nieko nesakęs, trenkė kumščiu į akį. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, tokius pačius parodymus A. Ulvidas davė ir T. Jakučio teisme. Iš pradžių ikiteisminis tyrimas dėl įvykių degalinėje pradėtas tik dėl fizinio skausmo sukėlimo. Tačiau, gavus jau minėtą teismo medicinos eksperto išvadą, perkvalifikuotas į nesunkų sveikatos sutrikdymą. Pareiškus šešeriais metais už A. Ulvidą jaunesniam T. Jakučiui dėl to įtarimą, jis duoti parodymus ikiteisminį tyrimą atlikusiems pareigūnams atsisakė, kaip ir jo sutuoktinė.

Algimantas Ulvidas. Justinos Lasauskaitės nuotr.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, 42-ejų T. Jakutis – jau ne kartą teistas užsienyje ir Lietuvoje. Tačiau šie jo teistumai jau išnykę. Lietuvoje jis buvo teistas dėl alimentų nemokėjimo.