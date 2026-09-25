„Mes visi tavęs labai laukiame – grįžk namo“: Kaune ieškotas paauglys atsirado

„Mama rado savo vaiką. Ačiū visiems, kas dalijotės informacija. Tegul laimina jus visus Dievas“, – buvo skelbiama prie ketvirtadienio vakarą atnaujinto pagalbos prašymo feisbuke.
Policijos pareigūnai patvirtino, kad vaikino gyvybei pavojaus nėra – jie bendravo su paauglio motina, kuri patvirtino, kad sūnus grįžo į namus.
„Pavojus jam negresia“, – penktadienį portalui kauno.diena.lt teigė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio patarėja Kristina Miškauskaitė.
Kaip ketvirtadienio popietę skelbė portalas, 2011 metais gimęs vaikinas iš namų išėjo ir negrįžo visą naktį, su juo kurį laiką nepavyko susisiekti.
„Jeigu pamatysi šį įrašą, mes visi tavęs labai laukiame – grįžk namo. Mama tave labai myli ir laukia su broliais“, – buvo skelbiama pagalbos prašyme.
Portalas kauno.diena.lt susisiekė su dingusio vaikino mama. Ji ketvirtadienio popietę teigė, kad sūnus vis dar neatsirado.
„Važinėjam dabar po Partizanų gatvę, nes jį čia matė moteris. Ieškome ir prašome pasidalinti prašymu“, – teigė mama.
Paauglio ieškojo ne tik artimieji, bet ir policijos pareigūnai.
„Gavome pranešimą rugsėjo 22 dieną, kad 7.30 val. iš namų išėjo nepilnametis, gimęs 2011 metais. Jis iki šiol negrįžo, – ketvirtadienio popietę teigė policijos atstovė K. Miškauskaitė. – Artimieji teigė, kad vaikinas dingo pirmą kartą.“
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