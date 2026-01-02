Mirtini šūviai Sargėnuose: ir auka, ir įtariamasis siejami su organizuotu nusikalstamumu

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, kol kas tiriamos kelios galimos šios žmogžudystės versijos, teoriškai tinkančios tokiam atvejui: kažkokios sąskaitos, galimas konfliktas dėl moters bei konfliktas girtaujant. Tiesa, pastaroji, pirminiais duomenimis, – mažiausiai tikėtina. Labiausiai linkstama prie to, kad tai buvo kažkokio spontaniško konflikto pasekmė.
Pirminiais duomenimis, žmogžudystei panaudotas savadarbis ginklas. Leidimo laikyti šaunamąjį ginklą įtariamasis neturėjo, nes yra kelis kartus teistas.
Jau aišku ir, kad įvykio metu name be įtariamojo bei aukos buvo ir daugiau asmenų.
Panašu, kad vienas iš pranešusiųjų Bendrojo pagalbos centro telefonu 112 apie Endriejavo gatvėje gulintį peršautą žmogų ir buvo galimas šio įvykio liudytojas. Nors iš pradžių jis buvo linkęs prisistatyti praeiviu, bet vėliau pareigūnams atskleidė, kad įtariamasis – šalia esančiame name. O kadangi turėta žinių, kad jis ginkluotas, nuspręsta nerizikuoti ir pasikviesti pagalbon tokių asmenų sulaikymo operacijomis besispecializuojančius „Aro“ bei Viešojo saugumo tarnybos pareigūnus.
Pastarieji šturmavo įtariamojo namus gretimoje Tryškių gatvėje apie 9.30 val. Pirminiais duomenimis, jį sulaikant apsieita be incidentų.
Kaip jau rašyta, Bendrasis pagalbos centras apie 6.30 val. sulaukė dviejų pranešimų apie šį įvykį.
Vienas skambinęs asmuo teigė, kad Endriejavo gatvės sniege jo aptiktas sužalotas vyras paprašė iškviesti pagalbą, nes yra peršautas. Skambinusysis tikino, kad jis nieko apie šį įvykį nežino – jo nematė, nors pareigūnams kilo tam tikrų įtarimų. Ir prašė paskubėti, nes sužeistasis gęsta akyse.
Po kurio laiko sulaukta dar vieno vyro skambučio. Šis teigė, kad išsirengus vykti į darbą, gatvėje aptiko sužalotą žmogų, šalia kurio stovi kitas vyras. Šis teigė jau pranešęs apie tai Bendrajam pagalbos centrui.
Atvejis – išskirtinis.
Antrasis asmuo, pranešęs apie šį įvykį, teigė nė vieno iš minėtų dviejų vyrų nepažįstantis ir negirdėjęs jokių šūvių.
Galiausiai pasitvirtino viena iš galimų versijų, kodėl negirdėta šūvių – viskas įvyko ne gatvėje, o įtariamojo namuose, esančiuose gretimoje Tryškių gatvėje, iš kurių sužeistasis išbėgo į lauką pagalbos.
Greitosios pagalbos medikai rado sužalotąjį jau vangios būsenos. Ir nedaugžodžiavo. „Atvejis – išskirtinis“, – tik tiek pavyko iš jų išpešti.
Kauno policijos atstovė buvo dar paslaptingesnė. Pasiteiravus, ar gatvėje aptikto vyro sužalojimai – šautiniai, ji teigė, kad į šį klausimą atsakys teismo medicinos ekspertai. Tačiau netrukus patikslino, kad į Kauno klinikų skubios pagalbos skyrių atvežtas sužalotasis, gimęs 1980 m., jose mirė.
Vėliau paaiškėjo, kad jis buvo Kauno rajono gyventojas.
Neatsakė policijos atstovė, pas kurią siuntė budėtojai, ir į kitą klausimą – ar tikrai į šio įvykio vietą yra atvykęs šarvuotis su automatais ginkluotais pareigūnais, apie ką pranešama socialiniuose tinkluose. Atsakyta, kad vis dar dirbama įvykio vietoje.
Beje, taip teigta, kaip paaiškėjo, jau po įtariamojo, gimusio 1974 m., namo šturmo ir jo sulaikymo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo patikėtas su organizuotu nusikalstamumu besigalinėjantiems Kauno kriminalistams bei prokurorams.
Sekmadienį ketinama kreiptis į Kauno apylinkės teismą dėl įtariamojo suėmimo dviem mėnesiams. Minėtas, o ne maksimalus galimas pirminis trijų mėnesių suėmimo terminas gali būti susijęs su tuo, kad įtariamasis pripažįsta savo kaltę arba yra duomenų, jog jis turėjo nuo svečio, kuris taip pat buvo teistas, gintis.
