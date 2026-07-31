Mirtis naktinėje pamainoje: kolegos nusprendė netylėti

Bandė gelbėti
Nelaimė atsitiko automobilių įrangos gamintojos „Aumovio“ (anksčiau „Continental“) gamykloje liepos 25-ąją.
Apie sukrečiantį įvykį „Kauno dienai“ pranešė savo pavardės ir vardo viešai neminėti prašęs „Aumovio“ darbuotojas.
„Maždaug 3.20 val. nakties prie gamybinės linijos įvyko nelaimė, kai vienam iš operatorių pasidarė bloga. Jis nukrito be gyvybės ženklų. Aplink esantys darbuotojai, vadovai ir technikai dėjo visas pastangas, kad gyvybė būtų išgelbėta, bet, deja, to padaryti nepavyko. Įvykio metu susidūrėme su keliomis kliūtimis, kurios dar labiau apsunkino esamą situaciją“, – tvirtino „Aumovio“ darbuotojas.
Nesulaukė pagalbos
Apie nelaimingą atsitikimą informavęs žmogus paminėjo kelias aplinkybes, kurios, jo teigimu, parodė, kad įmonė galimai nepasirengusi efektyviai veikti esant panašiems atvejams.
„Įmonės darbuotojai nežino, kur galima rasti defibliriatorių, kam jis naudojamas ir kaip juo naudotis. Defibliriatoriaus laikymo vieta šiuo metu yra žinoma tik viena – prie įėjimo į persirengimo patalpas“, – atkreipė dėmesį pašnekovas, nurodęs, kad gamybinėse patalpose defibliriatoriaus nėra.
Mirusįjį bandę gaivinti kolegos pabrėžė turintys rimtų priekaištų apsaugos darbuotojams.
„Paprašius apsaugos darbuotojų pagalbos pasitinkant greitosios medicinos pagalbos medikus ir policiją, jie nė nepakilo iš savo darbo vietos, viską turėjome atlikti patys“, – apgailestavo pašnekovas.
Nurodė tęsti darbą
Darbuotojus nemaloniai nustebino, kad neeilinio atsitikimo metu nesijautė vadovų pastangų, siekiant, kad viskas vyktų sklandžiai ir tvarkingai.
„Atvykus medikams, po ranka pasitaikiusiomis priemonėmis patys aptvėrėme įvykio vietą ir leidome jiems dirbti, bet, deja, greitai buvo nustatyta mirtis. Apie tai pranešę medikai nurodė laukti policijos pareigūnų. Kūnas liko tiesiog gulėti, tad reikėjo po ranka pasitaikiusiomis priemonėmis izoliuoti įvykio vietą, pridengti kūną“, – nurodė redakciją informavęs įmonės darbuotojas.
Anot darbuotojo, pranešus apie įvykį produkcijos vadovui jis liepė tęsti darbus.
„Nurodė dirbti toliau, nepaisant to, kad visai neseniai įvyko sukrečiantis įvykis, darbuotojai yra šoko būsenos ir kad šalia jų vis dar guli mirusiojo kūnas“, – stebėjosi vardo ir pavardės prašęs neminėti įmonės darbuotojas.
Jautė atsainumą
Redakcijos pašnekovo tvirtinimu, atsainumas dėl tragiško įvykio buvo jaučiamas ir į nelaimės vietą atvykus darbų saugos vadovui.
„Jis nė nepasivargino izoliuoti įvykio vietos, sustabdyti gamybos ir atitraukti darbuotojų iš aplink esančių zonų“, – sakė darbuotojas.
Jo tvirtinimu, kūnas iš gamybinių patalpų buvo išneštas praėjus maždaug dviem valandoms po nelaimės.
„Saugos vadovas tai atliko pamainų keitimosi metu. Kūnas buvo nešamas per gamybos ir persirengimo patalpas. Be to, kūnas buvo netinkamai uždengtas, tai sukrėtė prie linijų dirbančius ir persirengimo patalpoje buvusius darbuotojus“, – apie nemalonias patirtis informavo įmonės darbuotojas.
Nenuplovė grindų
Mirusiojo kolegas sukrėtė ir tai, kad po dvylikos valandų grįžus į gamybines patalpas, grindų plotas, kur įvyko nelaimė, buvo nenuplautas – matėsi kraujo ir kitų biologinių pėdsakų.
Įmonės darbuotojas atkreipė dėmesį, kad gyvybę galintis išgelbėti defibriliatorius buvo grąžintas apsaugos darbuotojams.
„Apsaugos darbuotojams buvo pasakyta, kad defibriliatorius yra panaudotas ir jam trūksta reikiamų dalių, bet atvykę į darbą jį radome padėtą į įprastą vietą, nors jis jau buvo netinkamas naudoti“, – stebėjosi apie tragišką įvykį įmonėje pasakojęs žmogus.
Jis prisiminė šių metų vasarį įmonės sandėlyje kilusį gaisrą.
„Darbuotojai buvo siunčiami dirbti atgal į gamybos patalpas, kuriose tvyrojo dūmai. Buvo dalijami tam nepritaikyti respiratoriai“, – tvirtino įmonės darbuotojas.
Nurodė dirbti toliau, nepaisant to, kad visai neseniai įvyko sukrečiantis įvykis, darbuotojai yra šoko būsenos ir kad šalia jų vis dar guli mirusiojo kūnas.
Abejonės dėl saugumo
Pasak apie įvykį redakciją informavusio pašnekovo, nelaimę ir vėlesnius įvykius išgyvenę įmonės darbuotojai ėmė abejoti dėl savo saugumo ir sveikatos apsaugos garantijų.
„Šis įvykis visiems [įmonėje] kelia daug klausimų, niekas negali atsakyti, dėl ko viskas įvyko. Galbūt tai sveikatos būklės bėda, bet visi pamini vieną frazę, kuri buvo pasakyta vieno susirinkimo metu: „Jeigu per 2026-uosius turėsite nedarbingumą daugiau nei dvi savaites, jums nepriklausys 8 proc. metinis priedas, jis atitinkamai bus sumažintas.“ Darbuotojai bijo sirgti arba iškilus sveikatos problemoms eiti gydytis, nes gali netekti priedo“, – tvirtino vienas įmonės darbuotojų.
Anot jo, nelaimingas atsitikimas išryškino ne tik požiūrio atsainumą iš vadovų pusės, bet ir nepagarbą darbuotojams.
„Po šio įvykio visi esame sukrėsti, jaučiamės nesaugūs ir abejojame įmonės vadovų duodamais įsakymais, jaučiame nepagarbų elgesį ir psichologinį spaudimą dirbdami tokioje aplinkoje“, – tvirtinama redakcijai atsiųstame laiške.
Pradėjo tyrimą
Nelaimės ir ją lydėjusių aplinkybių sukrėsti darbuotojai nutarė kreiptis į įmonėje veikiančią Darbo tarybą.
Tarybos narys Gintaras Iškauskas „Kauno dienai“ patvirtino, kad toks kreipimasis yra gautas.
„Mano žiniomis, nelaimė atsitiko dėl sveikatos problemų. Nagrinėjimas dar tik prasideda ir išvadų kol kas neturime“, – nurodė G. Iškauskas.
Tyrimą dėl įvyko gamybinėse patalpose pradėjo ir policija.
„Liepos 25 d. apie 04.15 val. gautas pranešimas, kad Kauno rajono Sergeičikų kaime, darbo vietoje, vyrui (gim. 1979 m.) greitoji medicinos pagalba konstatavo mirtį. Atvykus nurodytu adresu, rastas vyro kūnas be išorinių smurto žymių, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti“, – rašoma policijos pranešime.
Išreiškė užuojautą
„Aumovio“ atstovė Dainora Valentaitė pateikė glaustą komentarą apie įmonės darbuotojus sukrėtusį įvykį ir išreiškė nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems ir kolegoms.
„Mintimis esame su jais šiuo sunkiu laikotarpiu“, – sakoma įmonės laiške.
„Aumovio“ nurodė, kad apie įvykį nedelsiant buvo informuotos atsakingos institucijos, kurios šiuo metu tiria įvykio aplinkybes.
„Visapusiškai bendradarbiaujame ir teikiame institucijoms visą reikalingą informaciją.
Atsižvelgiant į vykstantį tyrimą ir būtinybę apsaugoti su asmeniu bei artimaisiais susijusią informaciją, šiuo metu negalime pateikti daugiau komentarų šiuo klausimu. Dėkojame už supratingumą“, – sakoma redakcijai atsiųstame „Aumovio“ komentare.
Laiškas Darbo tarybai
Po nelaimingo atsitikimo įmonėje veikiančiai Darbo tarybai buvo įteiktas raštas, kuriuo prašoma įvertinti situaciją dėl nelaimingo atsitikimo, jį lydėjusių aplinkybių ir atsakomybės.
Laiške prašoma atsakyti į klausimus ir pateikti išvadas.
1. Įvertinti įmonės vadovų veiksmus – ar jie buvo teisėti darbuotojų atžvilgiu ir ar nėra psichologinio spaudimo pobūdžio.
2. Nustatyti, kaip šie įvykiai paveikė darbuotojus, kaip jie jaučiasi darbo vietoje.
3. Ar gamybos darbuotojai yra saugūs darbo vietoje?
4. Ar esamos medicininės priemonės yra pakankamos?
5. Ar darbuotojai žino, kokių veiksmų imtis atsitikus nelaimei?
6. Kas prisiima atsakomybę įvykus panašiai nelaimei?
7. Kas vadovauja atsitikus ekstremaliai situacijai ne darbo valandomis?
8. Kodel gamyba nebuvo sustabdyta ir darbuotojai nebuvo išvesti iš gamybos patalpų, visiškai izoliuojant įvykio vietą ir paliekant tik reanimuojančius darbuotojus?
9. Kodėl kitą dieną nebuvo paklausta darbuotojų, kaip jie jaučiasi, ir nebuvo suteikta psichologinė pagalba?
10. Kodėl prieš pradedant darbą prie linijos, pašalinus kūną, vieta nebuvo sutvarkyta ir buvo matomi kraujo pėdsakai?
(be temos)
(be temos)
(be temos)