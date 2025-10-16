Mįslingos mirtys prie pakaunės tvenkinių: per porą valandų rasti du skenduoliai

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, ant vieno iš minėtų skenduolių riešo buvo apyrankė su jo vardu, pavarde bei kodu, panašu, kad pastaruoju metu naudota gydymo įstaigoje supaprastintai greičiausiai kažkokių procedūrų registracijai. Šio asmens kūnas apie 15 val. buvo aptiktas didžiajame Drąseikių kaimo, esančio Lapių seniūnijoje, tvenkinyje.
Maždaug 30 metrų nuo kranto plūduriuojantį kažką įtartino pastebėjo ne per toliausiai prie vieno namo dirbęs darbininkas, atėjęs į šį vandens telkinį nusiplauti rankų. Jis iš pradžių nesuprato, kad minėtas įtartinas objektas – žmogaus kūnas. Tai konstatavo kartu dirbęs jo tėvas, su kuriuo sūnus pasidalijo abejonėmis. Tėvas atkreipė dėmesį, kad panašu, jog galimas velionis vilki šviesą atspindinčią liemenę.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos narai gavo pranešimą apie šį įvykį pratybų Kauno mariose metu, todėl atvyko į Drąseikius maždaug po valandos.
Pirminės narų į krantą ištraukto kūno apžiūros metu jokių į akis krentančių išorinio smurto žymių nepastebėta.
Velionio tapatybė nustatyta pagal minėtą jo ant riešo turėtą apyrankę. Anot policijos atstovės, šis 1959 m. gimęs asmuo gyveno ne per toliausiai esančiame kitame Kauno rajono kaime. Ir policijai apie jo dingimą pranešta nebuvo.
Neatmetama ir savižudybės, ir galimo nelaimingo atsitikimo versija, nors ties įvykio vieta dviračio, kuriuo šis asmuo galėjo atvažiuoti prie tvenkinio, vilkėdamas šviesą atspindinčią liemenę, ir nerasta.
Maždaug po valandos panaši drama prasidėjo ir prie Ramučių kaimo, esančio Karmėlavos seniūnijoje, tvenkinio. Apie 16 val. ant jo lieptelio akylas žvejas, pirminiais duomenimis, buvęs kitame krante, pastebėjo kito žvejo botus. O priėjęs arčiau, jis pamatė ant kranto ir sulankstomą kėdutę bei dvi meškeres. Ir netrukus pastebėjo vandenyje klūpsčią pusiau į jį įkritusį žmogų, kurio kojos buvo likusios ant lieptelio.
Ištraukus nelaimėlį iš vandens, jis jau buvo be gyvybės ženklų.
Velionio asmenybė nustatyta pagal jo rankinėje, kuri taip pat buvo įkritusi į vandenį, rastus dokumentus. Ten buvo ir mobilusis telefonas.
Nustatyta, kad tokiomis aplinkybėmis buvo rastas ne per seniausiai 50-metį minėjusio kauniečio, gyvenusio Eiguliuose, kūnas.
Rastas ir šį asmenį prie minėto tvenkinio tądien atvežęs kitas žvejas. Šis jo kaimynas užsienietis įvykio metu žvejojo kitoje vietoje. Jis neslėpė, kad atvežė kaimyną prie tvenkinio jau neblaivų. Be to, pastarasis turėjo lėtinę ligą, galėjusią turėti įtakos įvykusiai nelaimei.
Pirminės palaikų apžiūros metu ir ant kūno, ištraukto iš Ramučių tvenkinio, jokių išorinio smurto žymių nepastebėta.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti, per kuriuos svarbiausia atsakyti į klausimą, ar minėti vyrai netapo nusikaltimo aukomis.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
