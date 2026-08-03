Ne vieną papiktinusios nelaimės atomazga: policija rado, kaip nubausti mažamečių tėvus

Kaip jau rašyta, praeiviais prisistatę susijaudinę žmonės tą trečiadienio popietę Bendrajam pagalbos centrui pranešė, kad tarp „Žalgirio“ arenos ir Žaliojo tilto nukrito nuo elektrinio paspirtuko ir susižalojo du juo be šalmų važiavę nepilnamečiai.
Greitosios medicinos tarnybos, kuri pasiuntė į šį įvykį, užregistruotą 15.04 val., du savo ekipažus, atstovas vėliau portalui kauno.diena.lt patikslino, kad susižalojo 13 metų mergaitė ir 11 metų berniukas. Abu jie išvežti į Kauno klinikas sąmoningi, tačiau su akivaizdžiais galvos sužalojimais.
O Kauno policijos atstovė, kurios kolegos tada užsibuvo šio įvykio vietoje, kitą rytą patikslino, kad nelaimė įvyko, mažamečiams važiuojant vienu elektriniu paspirtuku palei Nemuną esančiu pėsčiųjų ir dviračiu taku, t.y. jie nenukrito nuo apie kelių metrų aukščio šlaito, skiriančio šį taką nuo Karaliaus Mindaugo prospekto. Ir be šalmo buvo tik berniukas, kuris, liudytojų teigimu, vairavo paspirtuką.
Remiantis liudytojais, prieš griūtį paspirtukas pradėjo vinguriuoti. Neatmetama, kad 11-mečiui norint pasirodyti prieš 13-metę. Arba berniukas tiesiog nesuvaldė šios transporto priemonės dėl įgūdžių stolos.
Minėtas elektrinis paspirtukas priklauso 13-metės tėvams. O abu mažamečiai yra kaimynai, gyvenantys Kauno centre.
Greitosios medikams nuvežus juos į Klinikas, gyvybei pavojingų sužalojimų nekonstatuota, nors, pasak liudytojų, po griūties mažamečiai atrodė baisiai.
Nors iš pradžių teigta, kad Kauno policija dėl šio įvykio nepradėjo jokio tyrimo, vėliau jos atstovė patikslino, jog pradėtas aplinkybių patikslinimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo, už kurį numatyta visa puokštė bausmių: viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas ir net laisvės atėmimas iki vienerių metų.
Šiandien Kauno policijos atstovė informavo portalą kauno.diena.lt, kad sprendimą jos kolegos jau priėmė. Tai padaryta, išnaudojus beveik visą tam skirtą dešimties dienų terminą – paskutinę praėjusios savaitės darbo dieną.
Pradėti ikiteisminį tyrimą atsisakyta, nes nėra vienos iš nusikaltimo konstatavimui būtinų dalių – tyčios. T.y. tai, kas nutiko, įvyko netyčia, nes nei mažamečiai, nei jų tėvai to nesiekė tyčia. Remtasi ne tik jų apklausomis, bet ir nukentėjusiųjų tėvų pareiškimais pareigūnams, atskubėjus į Kauno klinikas, į kurias iš įvykio vietos buvo nuvežti jų vaikai. Kaip jau rašyta, tada jie teigė, kad niekam pretenzijų neturi.
Tačiau, pasak policijos atstovės, apie šį įvykį informuota Vaiko teisių apsaugos tarnyba, su kuria, pirminiais duomenimis, anksčiau mažamečių šeimos jokių reikalų neturėjo. Ir tai, panašu, kad bus didžiausia jiems bausmė.
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