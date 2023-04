Neeilinė vagystė Kaune: ginklų pagrobime – užsienio šešėlis ir pamoka keičiant ratus

Kaip jau rašyta, apie šį neeilinį įvykį minėtų ginklų savininkas, gimęs 1969 m., pranešė kovo 27-ąją.

Remiantis policijos suvestinėmis, tądien apie 13.30 val. jis pastebėjo, kad Ukmergės gatvėje iš neužrakinto jo automobilio „Toyota Proace City Verso“ pavogtas krepšys, kuriame buvo pistoletai „Smith Wesson 59“ ir „Walther P22Q“ su trimis tuščiomis dėtuvėmis, revolveriai „Charter Arms Undercover“ bei „Arminius HW“ ir apie 200 vienetų įvairaus kalibro šovinių.

Pasigesta ir dar vieno automobilyje buvusio krepšio su planšetiniu kompiuteriu bei kitais daiktais.

Anot pranešusiojo apie vagystę, jam padaryta 2 438 eurų turtinė žala. Visą šią ginkluotę jis laikė teisėtai, turėdamas tam leidimą.

Užregistravusi šį pranešimą, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl šaunamųjų ginklų bei šaudmenų pagrobimo, už ką gresia laisvės atėmimas nuo šešerių iki dešimties metų. Jis patikėtas Kauno kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybai.

Praėjus devynioms paroms po šio neeilinio pranešimo, įtariamieji dar nenustatyti ir pavojingas jų grobis dar nerastas, tačiau yra pagrindo įtarti, kad šį nusikaltimą įvykdė Kaune viešėję užsieniečiai, kurių intensyviai ieškoma.

Be to, paaiškėjo, kad ginklų savininkas tapo atsitiktine jų auka, atvykęs į vieną Eigulių mikrorajono garažą pasikeisti ratų. Ir buvo pasinaudota tuo, kai jis trumpam paliko automobilį be priežiūros, kraustydamas bagažinę. Tada ir prisėlinta pritūpus prie vairuotojo durelių ir griebta, kas buvo salone.