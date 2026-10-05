„Negaliu susisiekti su tėčiu“: po skambučio tarnyboms – tragiška atomazga

Kaip skelbė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, spalio 4 d. apie 18.39 val. gautas pranešimas, kad pranešėjas negali susisiekti su tėčiu.
Ugniagesiai, atvykę į įvykio vietą, atidarė buto duris, viduje rastas vyro kūnas be gyvybės ženklų.
Viename Kauno bute sekmadienio vakarą rastas vyro kūnas.
Kaip skelbė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, spalio 4 d. apie 18.39 val. gautas pranešimas, kad pranešėjas negali susisiekti su tėčiu.
Ugniagesiai, atvykę į įvykio vietą, atidarė buto duris, viduje rastas vyro kūnas be gyvybės ženklų.
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