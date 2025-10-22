(Ne)laukta atomazga: neblaivus žvėrimi virstantis policininkas vėl išlindo pro adatos skylutę

Varnas varnui akies nekerta?
Kaip jau rašyta, neįžvelgė šiame viešoje vietoje vykusiame šokiruojančiame incidente nusikaltimo požymių ir M. V., surengusio šį šou, kolegos iš Nemuno policijos komisariato, turėję po šio įvykio dešimt dienų patikslinti jo aplinkybes. Jie buvo priėmė sprendimą pradėti dėl šio M. V., kuriam tada buvo nustatytas vidutinis – 1,93 prom. girtumas, išsišokimo administracinę teiseną dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo, už ką gresia bauda nuo 30 iki 140 eurų. Nors už tokį administracinį nusižengimą, padarytą viešoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas ir draudimas lankytis tokiuose renginiuose nuo šešių mėnesių iki dvejų metų.
Tačiau savo elgesiu su moterimi aplinkinius papiktinęs M. V. po šio įvykio buvo perkeltas į kitą padalinį – Reagavimo valdybą, kad netektų darbe kontaktuoti su minėta kolege. O ji, portalo kauno.diena.lt žiniomis, savo ruožtu, pareiškimo dėl tokio M. V. elgesio nerašė. Tačiau, kaip teigė portalą konsultavę kiti jos kolegos, viešosios tvarkos pažeidimo atveju toks pareiškimas nėra būtinas.
Prokurorų nuomonės išsiskyrė
Palaimino tada minėtą M. V. kolegų iš Nemuno policijos komisariato nutarimą nepradėti ikiteisminio tyrimo ir jį peržiūrėjęs Kauno apylinkės prokuratūros prokuroras. Tačiau su tuo nesutiko pastarojojo tiesioginis viršininkas, panaikinęs šį nutarimą ir pradėjęs ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo, kurį atliko Policijos departamento Imuniteto valdybos Kauno apygardos skyrius, o jam vadovavo vienas iš Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorų.
Sprendimas visgi pradėti ikiteisminį tyrimą dėl minėto V. M. elgesio buvo motyvuotas Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, kad nepaisant to, jog šis konfliktas galimai buvo asmeninio pobūdžio, t.y. tarp pažįstamų žmonių, tačiau jeigu jis vyko šventės metu ir jį matė daug žmonių, kuriems tai sukėlė pasipiktinimą ir jie kvietė nukentėjusiajai pagalbą, tai jau turi būti teisiškai vertinama kaip nusikaltimas – viešosios tvarkos pažeidimas, o ne nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas, priskiriamas administraciniams nusižengimams. Už pastarąjį numatyta jau minėta bauda nuo 30 iki 140 eurų, o už Baudžiamajame kodekse minimą viešosios tvarkos pažeidimą – viešieji darbai arba bauda nuo 2500 iki 100 tūkst. eurų, arba laisvės apribojimas, arba areštas nuo 15 iki 90 parų, arba net laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Viešas įvykis tapo neviešu
Nutylėjo tada šį neeilinį įvykį ir policijos suvestinės.
Kauno policijos atstovė tada teisinosi, kad tos paros suvestinėje apie tai nepranešta, nes dėl šio įvykio nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas – tik, kaip jau užsiminta, aplinkybių patikslinimas. Tačiau buvo surinkta pirminė medžiaga dėl galimo viešosios tvarkos pažeidimo.
Remiantis minėta medžiaga, liepos 26-ąją, apie 17 val., M. V., gimęs 1993 m., viešoje vietoje – Veiverių gatvėje konfliktavo su blaivia moterimi, gimusia 1997 m., kuri – taip pat pareigūnė. Jai medikų pagalbos neprireikė. Ir abu buvo ne tarnybos metu ir be uniformų.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl galimai V. M. padaryto viešosios tvarkos pažeidimo, įtarimas jam taip ir nebuvo pareikštas. Jis apklaustas tik liudytoju specialia tvarka (anksčiau tai buvo specialiojo liudytojo statusas). Ir neigė smurtavęs prieš kolegę bei turėjęs tikslą pažeisti Aviacijos šventės metu viešąją tvarką ir rimtį. Net ir pradėjus ikiteisminį tyrimą, V. M. nuo pareigų nebuvo nušalintas. O po minėto laikino perkėlimo į Reagavimo valdybą, trukusio mėnesį, vėl buvo grąžintas į Kauno rajono policijos komisariato etatus, tačiau jo faktinė darbo vieta, anot Kauno policijos atstovės, iki šiol yra Kaune.
Užburtas ratas
Kauno apygardos prokuratūros atstovė priimtą nutarimą nutraukti pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl V. M. elgesio motyvavo jau minėtu jo nepavojingumu.
Be to ji teigė, kad tyrimo metu pakankamai duomenų, jog prieš moterį naudotas smurtas, nesurinkta. Tačiau akcentavo, kad vietoj baudžiamosios atsakomybės V. M. laukia administracinė. Be to galimas ir tarnybinis patikrinimas, po kurio bus sprendžiama dėl tarnybinės atsakomybės taikymo.
Portalui kauno.diena.lt aplinkiniais keliais pavyko išsiaiškinti daugiau – tokią ikiteisminio tyrimo baigtį galėjo lemti jo eigoje labai sušvelnėjusi nukentėjusiosios pozicija, tvirtinant, kad ji niekam pretenzijų neturi.
Taigi, nors priimtą nutarimą dar galima apskųsti, panašu, kad niekas jo neskųs. O jeigu M.V. ir bus nubaustas administracine tvarka už padarytą administracinį nusižengimą, teoriškai tai nėra teisinis pagrindas atleisti jį iš tarnybos policijoje.
Prieš pusmetį jau išslydo
Kaip jau rašyta, prieš pusmetį M. V. jau išsisuko nuo atsakomybės dėl vieno panašaus įvykio, į kurį taip pat įsivėlė ne tarnybos metu ir būdamas neblaivus.
Apie šį kovo pabaigoje – taip pat savaitgalį įvykusį incidentą Žemųjų Šančių pirtyje tada policijos suvestinės pranešė. Jis buvo patekęs į ypatingąją Policijos departamento suvestinių skiltį – įvykius, susijusius su valdžios ir teisėsaugos insitucijų pareigūnais bei tarnautojais. Joje teigta, kad kovo 29-ąją 00.11 val. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo neblaivaus (2,32 prom.) asmens, gimusio 1990 m., pranešimą, jog A. Juozapavičiaus prospekto pirtyje 1993 m. gimęs M. V. sukėlė jam fizinį skausmą. Pastarajam buvo nustatytas 2,40 prom. girtumas ir įteiktas šaukimas išsiblaivius atvykti į apklausą. O visa surinkta medžiaga pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą, nes nukentėjusysis gydomas ambulatoriškai, už ką gresia viešieji darbai, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba net laisvės atėmimas iki vienerių metų, kaip ir šį kartą, buvo perduota perduota Nemuno policijos komisariatui – aplinkybių patikslinimui.
Nors, kaip jau užsiminta, tam yra duodamas dešimties dienų terminas, tada sprendimas priimtas per šešias dienas. Kauno policijos atstovė tada portalui kauno.diena.lt teigė, kad pradėti ikiteisminį tyrimą atsisakyta, nes galimas nukentėjusysis, apklaustas išsiblaivęs, jau tikino, jog niekam pretenzijų neturi, nes pats kabinėjosi prie pirtyje švęsto gimtadienio dalyvių, ir jokio pareiškimo nerašys.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, policijos pareigūnas sudavė jam tada ranka į veidą. O iš Baudžiamojo kodekso straipsnio, pagal kurį buvo surinkta šį incidentą charakterizuojanti medžiaga, buvo aišku tik tiek, kad neblaivūs sukonfliktavę asmenys nebuvo nei šeimos nariai, nei giminaičiai.
Minėtą policijos sprendimą nepradėti ikitesiminio tyrimo privalomai peržiūrėjęs prokuroras jį patvirtino. Tiesa, jis pats portalui kauno.diena.lt tai aiškino, kiek kitaip negu policijos atstovė. Prokuroro teigimu, ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo yra pradedamas tik tada, kai yra nukentėjusiojo pareiškimas. O šiuo atveju jis pareiškimo taip pat nerašė.
(be temos)