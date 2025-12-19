Nemune žvejys rado merginos kūną: jos mama prabilo apie itin keistas detales

Susimąstyti verčia ir tai, kodėl vieni buto raktai rasti laiškų dėžutėje, o kiti – skenduolės striukės kišenėje. Dukters netekusi motina įsitikinusi: tai primena ne savižudybę, o bandymą nuslėpti tiesą. Įvairių minčių kelia ir aplinkybė, kad netradicinę šeimą sukūrusios velionės partnerė į apklausą policijoje atvyko lydima advokato.
Kūną Nemune pastebėjo žvejys
Lapkričio 9 d. popietę Bendrasis pagalbos centras sulaukė skambučio iš Kauno rajone, netoli Zapyškio miestelio Nemune žvejojusio vyro. Jis pranešė, kad maždaug už 5 metrų nuo kranto vandenyje pastebėjo žmogaus kūną.
Ant kranto nebuvo rasta jokių asmeninių daiktų, tad neabejotina, kad kūną srovė atplukdė iš Kauno pusės.
Atvykę gelbėtojai iš vandens ištraukė nuskendusią merginą. Jos tapatybę policijos pareigūnams nustatyti pavyko iš karto – su savimi velionė turėjo banko korteles, ant rankos buvo žiedas, išmanusis laikrodis, drabužių kišenėje – telefonas ir buto raktai.
Vienoje Kauno įmonių pardavimų vadybininke dirbusios 26 metų merginos kūną atpažino jos motina. Nors smurto žymių nebuvo aptikta, kaip jauna kaunietė pateko į vandenį ir nuskendo, iki šiol nėra aišku.
Šioje istorijoje esama kur kas daugiau: mįslių ir keistų sutapimų, kurie neduoda ramybės velionės motinai.
„Geriu vaistus ir nuolatos galvoju, kaip čia viskas įvyko. Jeigu viskas būtų taip paprasta, tiesiog susitaikyčiau su mintimi, kad dukrelė pasitraukė iš gyvenimo, bet dabar kyla įvairių minčių, kad ją privedė prie savižudybės, o gal net ir įstūmė į vandenį“, – su „Delfi“ žurnalistu savo nuogąstavimais dalijosi mama.
Gerbiant velionės atminimą, jos tikrojo vardo neminėsime. Šioje tragiškai pasibaigusioje istorijoje persipina netradicinė merginų meilė, galbūt manipuliacija, keistas, kito žmogaus ranka rašytas atsisveikinimo raštelis ir dar daug smulkių detalių, verčiančių spėlioti, ką ir kodėl kažkas galbūt siekia nuslėpti.
Dabar kyla įvairių minčių, kad ją privedė prie savižudybės, o gal net ir įstūmė į vandenį.
Netradicinė šeima: apie gyvenimo draugę – tik užuominomis
„Saulė (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi) buvo sukūrusi netradicinę šeimą, ji gyveno su mergina, tačiau ją nuo mūsų uoliai slėpė. Net vardo nesakė, minėjo žodžius „jinai“ arba „antroji pusė“, – pripažino velionės mama.
Baigusi mokslus, susiradusi neblogai apmokamą darbą, aktyvi ir komunikabili, kaip ją apibūdino motina, kaunietė prieš kelis metus išsinuomojo vieno kambario butą V. Krėvės prospekte – netoli mamos namų, o jos tėvas gyvena atskirai.
„Tik vėliau paaiškėjo, kad ji butą iš šeimininko nuomojo savo vardu. Kartą jis laiškų dėžutėje rado banderolę, kurioje buvo nurodytas adresas, retas vardas ir dar rečiau sutinkama rusiška pavardė. Šeimininkas paklausė Saulės, ar šis siuntinys skirtas jai, nes skyrėsi vardas ir pavardė. Tada ji pasakė, kad bute kartu gyvena dar viena mergina, studentė“, – pasakojo moteris.
Jos manymu, velionė dukra su savo antrąja puse artimai bendravo dvejus ar trejus metus. Kadangi mama nepritarė tokiam santykių modeliui, kai dukra dviejų merginų poroje atliko tarsi vyro vaidmenį, tarp jų kildavo tam tikrų nesutarimų.
„Įdomiausia tai, kad ji savo draugės niekam nerodė. Žinodama mano požiūrį į tokius santykius, nenorėjo kartu ateiti į svečius, tad su ta mergina taip ir neteko susipažinti. Ji neslėpdama sakė: jeigu nepriimu draugės, tada jos abi iš viso neateis pas mane į svečius“, – kalbėjo dukrą praradusi kaunietė.
Pastebėjo keistą elgesį: nerimą ir įtampą
Saulės mama pasakojo, kad, nuo aplinkinių uoliai slėpdama savo draugę, dukra net mamai nesakė buto adreso – jį pavyko sužinoti tik vėliau, jau įvykus tragedijai.
„Kartą Saulės tėtis pas ją kažkaip įsiprašė į svečius. Vėliau pasakojo pastebėjęs keistą elgesį: pradžioje ramiai bendravusi, arbatos paruošusi dukra po kurio laiko tapo nervinga. Prašė pasiskubinti, greičiau gerti arbatą, minėjo, kad netrukus turi sugrįžti „jinai“. Tarsi išstūmė iš buto – tikriausiai nenorėjo, kad draugė pamatytų tėvą ar šis – ją“, – svarstė kaunietė.
Į akis krito ir kitos detalės. Aktyvi ir komunikabili dukra bendraudama kartais pasikeisdavo, tarsi kažko bijotų ar ja būtų manipuliuojama.
Bendraudama su mama Saulė imdavo nervingai žvilgčioti į telefoną, jo nepaleisdavo iš rankų. Paklausta, kas nutiko, atsakydavo, kad gyvenimo draugė ims nervinti, jog ši negrįžta. Eilinį kartą pakviesta susitikti su mama, Saulė neretai atsakydavo niekur neisianti.
„Mama, aš negaliu, nes jinai pyksta“, – velionės dukters žodžius prisiminė kaunietė.
Įdomiausia tai, kad ji savo draugės niekam nerodė.
Moteris prisiminė, kad dukra labai rūpinosi savo gyvenimo drauge, minėjo, kad keleriais metais jaunesnė mergina mažai uždirba, tad reikia jai padėti. Kalbėjo ir apie antrosios pusės sveikatos problemas – nuolat kankinančius galvos skausmus, įtarimus, kad juos galbūt sukelia auglys smegenyse, laukiančius medicininius tyrimus.
Svajojo susituokti, dovanojo žiedą su deimantu ir grandinėlę
Abi merginos gyveno tylų ir uždarą gyvenimą, savo santykių neviešino. Peržiūrėjus jų profilius socialiniuose tinkluose, nerasta nei vienos bendros fotografijos.
Galėjo susidaryti įspūdis, kad jos abi gyvena atskirus gyvenimus ir dar nesutiko savo antrosios pusės.
Tiesa, Saulės gyvenimo draugės (vardas ir pavardė redakcijai žinomi) profilyje galima rasti jautrių įrašų, adresuotų neįvardintai „meilei“. Kas šis žmogus – subtiliai nutylėta.
„Saulė man atvirai kalbėjo sukūrusi šeimą, kurios visuomenė, deja, nepriima. Taip pat sakė, kad galbūt kažkada ateityje ji su antrąja puse susituoks, o šeimos sukūrimą įprasmino jai nupirkdama žiedą su deimantu, kuris kainavo apie 2 tūkst. eurų, ir aukso grandinėlę. Tai buvo tarsi sužadėtuvių dovana“, – kalbėjo velionės mama.
Vėliau žiedas ir grandinėlė taps labai reikšminga mįsle, kurią bando įminti dukters netekusi mama. Šie daiktai rasti šalia mįslingo raštelio, o jis, moters įsitikinimu, rašytas ne jos dukters ranka – akivaizdžiai skiriasi raštas. Dar įdomiau, jame yra ir pastaba, kuri užrašyta dar kito žmogaus ranka, skirtingos spalvos rašikliu.
Užsiminė apie įtampas ir konfliktus
Nors savimi pasitikinti bei iniciatyvi Saulė mamai akcentuodavo turinti teisę gyventi savo pasirinktą asmeninį gyvenimą, apie antrąją pusę stengėsi beveik nieko nepasakoti. Vis dėlto tarp merginų prasidėjo trintis.
Kartą Saulė mamai užsiminė apie šeimyninį konfliktą, kurio metu abi partnerės gerokai apsistumdė.
Po šio incidento Saulė tarsi užsisklendė, mamai nieko nepasakodavo, tapo dar uždaresnė. Vėliau konfliktai atsinaujino.
Saulės mama sužinojo, kad dukters gyvenimo draugė su pussesere vyksta pas sostinėje gyvenantį tėvą, jos žiniomis – buvusį policijos pareigūną, nes kažkas atsitiko jo namuose.
Vizitas į sostinę netrukus pasikartojo, tarp merginų vėl kilo konfliktas. Supratusi, kad dukters gyvenime pavojingai kyla nežinia kuo pasibaigti galinti įtampa, kaunietė siūlė jai grįžti į vaikystės namus.
„Mama, viskas gerai, situacija valdoma“, – dukters žodžius prisiminė kaunietė.
Tačiau atsakymas motinos neįtikino. Ji jautė, kad kažkas bręsta, o ši nuojauta pasitvirtino su kaupu – netrukus Saulė dingo be žinios, po kelių dienų rasta paskendusi upėje.
Saulė man atvirai kalbėjo sukūrusi šeimą, kurios visuomenė, deja, nepriima.
Kas įvyko po filmo peržiūros?
Kaunietė iki smulkmenų prisimena dieną, kai paskutinį kartą bendravo su dukra – jokių netrukus įvyksiančios tragedijos požymių tądien ji nepastebėjo.
„Lapkričio 6 dieną Saulė iki 17 valandos dirbo iš namų, o vakare sakė eisianti į Kauno centre esantį „Romuvos“ kino teatrą. Minėjo ir filmo pavadinimą: „Meilė protuose“. Sutarėme po to pasiskambinti, aptarti filmą, pakalbėti apie meilę ir protą.
Nors Saulė man nesakė, žinojau, kad į kiną eis ne viena, o kartu su savo antrąja puse. Laisvalaikį jos leisdavo tik kartu – vyko į Daniją, Legolandą, dalyvavo Alytuje vykusiame 24 kilometrų žygyje.
Kaip supratau, visas išlaidas padengdavo poroje vyro vaidmenį atlikusi, daugiau uždirbdavusi ir visus namų kampus laikiusi mano dukra“, – prisiminė kaunietė.
Kaune rodytas režisieriaus Paolo Genovese filmas „Meilė protuose“ – romantinė komedija apie jausmus ir pasimatymų chaosą.
„Vaikščioti į pasimatymus – tikras iššūkis: reikia galvoti, kaip atrodyti, ką sakyti ir ko geriau netarti, suprasti kito siunčiamus signalus, saugotis jautrių temų, bet nepasirodyti nuobodus. Galvoje tuo metu skamba prieštaringi balsai su skirtingais patarimais – galima išprotėti“, – skelbiama filmo aprašyme.
Nei lapkričio 6 dieną, nei vėliau Saulė su mama nesusisiekė. Kitą dieną, penktadienį, Saulės pasigedo kolegos – iš namų nuotoliniu būdu dirbusi mergina neprisijungė prie darbo sistemų.
„Jie vėliau man sakė skambinę Saulei, tačiau tiek asmeninis, tiek darbinis telefonai buvo išjungti. Tai buvo labai neįprasta – ji buvo labai pareiginga ir darbšti, niekada to nėra buvę“, – prisiminė dukters netekusi kaunietė.
Kūnas atrodė taip, tarsi ką tik būtų patekęs į vandenį
Tragišką žinią kaunietė išgirdo po kelių dienų, lapkričio 9-osios popietę, apie 17 valandą, kai į mobilųjį telefoną paskambino policijos pareigūnai.
„Jie elgėsi labai profesionaliai. Pirmiausia paklausė, ar aš – Saulės mama, sulaukę teigiamo atsakymo pasiteiravo, ar esu namie viena, pasiūlė atsisėsti. Tą patį vakarą kartu su savo draugu vykau atpažinti savo Saulės“, – tramdydama jaudulį pasakojo moteris.
Kaunietė pamena, kad Nemuno pakrantėje dukters kūnas gulėjo ištrauktas ant kranto, pridengtas skraiste.
„Iš karto ją atpažinau, rankos ištiestos į priekį, ant piršto – jos žiedelis. Viskas atrodė taip, tarsi į vandenį būtų ką tik panirusi. Drabužiuose buvo buto raktai, telefonas, mokėjimo kortelės“, – prisiminė kaunietė.
Jadagonių kaimas, kur kūną pastebėjo ir pareigūnams pranešė žvejys, nuo Kauno centro nutolęs apie 23 kilometrus. Šioje atkarpoje Nemunas teka gana tiesiai, su nedideliais vingiais.
Būtent Kauno centre veikia kino teatras „Romuva“, kuriame Saulė, tikėtina, su gyvenimo drauge žiūrėjo filmą „Meilė protuose“ ir paskui dingo be žinios.
Velionės drabužių kišenėje rastas buto raktas – ypač svarbi detalė sudėtingoje dėlionėje, kur klausimų daugiau nei atsakymų.
Nustebino radiniai bute: mįslingas raštelis, papuošalai ir vyriškos kelnaitės
Šoko ištikta moteris nežinojo buto, kuriame gyveno jos dukra, adreso. Susisiekus su merginos tėvu, kuris kartą trumpai svečiavosi pas dukrą, ir pranešus tragišką žinią, pavyko sužinoti namo numerį, o bendrijos pirmininkas padėjo susisiekti su buto savininku.
Nuvykus į butą, čia jau buvo policijos pareigūnai, apžiūrinėjo žuvusios merginos daiktus. Įdomu tai, kad kartu gyvenusi antroji pusė iki kūno radimo buvo išsikrausčiusi – neaptikta jokių jaunesnės merginos daiktų.
„Ant stalo gulėjo raštelis, adresuotas kažkokiam Pauliui. Iš karto pastebėjau, kad jis rašytas ne Saulės ranka – raštas skiriasi. Tarsi atsisveikinama su Pauliumi, nors apie žmogų tokiu vardu ji man nebuvo užsiminusi. Tik vėliau sužinojau, kad tokiu vardu vadino jos kolegą, tačiau jis pats sakė negalintis suvokti, kodėl jo vardas paminėtas šiame raštelyje“, – kalbėjo moteris.
Pauliui adresuotame raštelyje teigiama, kad santykiams su juo nesusiklosčius, ji pasirenkanti išsiskyrimą ir atsisveikinanti.
Ant stalo šalia raštelio gulėjo auksinis žiedas su deimantu ir aukso grandinėlė – papuošalai, kuriuos Saulė sužadėtuvių proga dovanojo savo antrajai pusei. Pasak mamos, jos dukra šių papuošalų niekada nenešiojo, ant rankos turėjo tik nedidelį žiedelį.
Atsisveikinimo raštelyje užsimenama, kad buto raktas įmestas į laiškų dėžutę. Jis iš tiesų ten ir buvo rastas. Įdomiausia tai, kad pastaba apie ranką užrašyta kito žmogaus, akivaizdžiai skiriasi raštas, rašyta kitos spalvos rašikliu.
„Tačiau man nesuvokiama, kaip Saulė galėjo raktą įmesti į laiškų dėžutę, jeigu kitas raktas rastas jos drabužiuose? Nejaugi turėjo du identiškus raktus – vieną įmetė į dėžutę, o kitą pasiliko kišenėje?“ – svarstė velionės motina.
Apžiūrint butą, kuriame gyveno save šeima vadinusi merginų pora, aptiktas dar vienas keistas radinys: viename stalčiuje gulėjo dar skalbimo milteliais kvepiančios dvejos vyriškos apatinės kelnaitės – tarsi bandyta sukurti įspūdį, kad Saulė gyveno ne su mergina, o su vaikinu ir iš gyvenimo pasitraukė dėl jo.
„Man keista, kodėl vadinamoji antroji pusė, dingus Saulei, nesusisiekė su manimi, jos neieškojo, o skubėjo susirinkti daiktus ir dingti iš buto, tarsi jos čia iš viso nebūtų buvę. Nors kaimynai pasakojo žinoję, kad nuomojamame bute gyvena dvi ramios merginos, viena moteris man net rodė nuotrauką, kurioje dukra su savo antrąja puse eina susikibusios rankomis. Kaimynei šis vaizdas pasirodė labai gražus, tad jas abi iš nugaros nufotografavo“, – svarstė moteris.
Klausimų kol kas daugiau nei atsakymų
Nemune radus Saulės kūną, Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Velionės motina įsitikinusi – būtina ieškoti atsakymų į sudėtingesnius klausimus, nes mirties priežastis ir taip aiški: jos dukra prigėrė vandenyje.
Tačiau kaip ji pateko į Nemuną, kurioje vietoje tai įvyko, įšoko pati, ar ją kas nors įstūmė?
Galų gale, kaip paaiškinti keistą gyvenimo draugės dingimą iš nuomoto buto dar iki kūno radimo, kodėl dingus partnerei ši mergina nesiekė jos ieškoti, apie dingimą nepranešė policijai, o skubėjo susikrauti daiktus ir išsikraustyti? Gal taip pasielgti patarė ar net padėjo jos tėvas – buvęs policijos pareigūnas?
„Man čia labai daug kas neaišku, juo labiau kad su dukra kalbėjau prieš jai einant į kiną „Meilė protuose“ – tikrai nebuvo jokių būsimos tragedijos požymių, dar sutarėme po to pasiskambinti. Tas keistas raštelis, kuris tikrai rašytas ne jos ranka ir adresuotas kažkokiam Pauliui, šalia jo padėti antrajai pusei dovanoti papuošalai ir buto raktas laiškų dėžutėje, nors kitas raktas rastas jos rūbuose? Nejaugi turėjo du identiškus raktus?“, – svarstė moteris.
Jai pavyko surasti velionės gyvenimo draugę – keleriais metais jaunesnę merginą itin reta rusiška pavarde. Anot kaunietės, ši bendrauti nepanoro, o į apklausą policijoje atvyko lydima advokato.
„Toks elgesys man kelia pagrįstų įtarimų, kad šioje istorijoje kažkas slepiama. Jeigu nutiko taip, kad draugė pasitraukė iš gyvenimo – juk taip kartais nutinka, – kodėl reikia skubiai dingti iš buto su visais daiktais, nepranešti policijai, neieškoti dingusio žmogaus, o paskui į apklausą ateiti su advokatu? Neturintis ko slėpti žmogus taip nesielgia“, – su portalu „Delfi“ savo abejonėmis dalijosi kaunietė.
Kodėl reikia skubiai dingti iš buto su visais daiktais, nepranešti policijai, neieškoti dingusio žmogaus, o paskui į apklausą ateiti su advokatu?
Ji minėjo, kad velionės kolega Paulius, kuriam adresuotas tikrai ne jos dukters ranka rašytas raštelis, buvo ištiktas šoko. Vaikinas neneigė nemažai darbo reikalais bendravęs su kolege, tačiau jokių romantinių santykių nebuvę, apie viską galintis papasakoti pareigūnams.
Žuvusios merginos draugė: „Nieko neduosiu, nieko nekomentuosiu“
„Delfi“ žurnalistas susisiekė su šioje istorijoje minima mergina, su kuria, anot Saulės mamos, jos kartu gyveno kaip pora.
Paprašius pateikti tragiškos istorijos vertinimą, mergina atsisakė ką nors komentuoti, taip pat minėjo, kad žurnalistai neturi teisės viešinti jos asmens duomenis.
„Neleidžiu skelbti jokių duomenų apie save, jokiame reportaže ir publikacijose“, – teigė mergina.
Priminus, kad nei žuvusios merginos asmens duomenys, nei jos gyvenimo partnere vadinamos merginos vardai ir pavardės nėra minimi, paprašius ją atstovaujančios advokato kontaktų, sulaukta tokio paties atsakymo.
„Nieko neskelbsiu, nieko neduosiu“, – bendrauti ir išsakyti savo poziciją atsisakė velionės Saulės draugė.
Atsisakymą bendrauti ji pakartojo dar kelis kartus, taip pat minėjo draudžianti viešinti bet kokią asmeninę informaciją.
Susisiekus su Saulės žūties aplinkybes tiriančiu Kauno apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, atstovė spaudai Odeta Vaitkevičienė patvirtino, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas.
Man keista, kodėl vadinamoji antroji pusė, dingus Saulei, nesusisiekė su manimi, jos neieškojo, o skubėjo susirinkti daiktus ir dingti iš buto.
Tyrimą kuruoja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokurorė Lina Laurusevičienė.
Ji portalui „Delfi“ minėjo negalinti atskleisti tyrimo detalių, tačiau tikino, kad jo metu bus siekiama išsiaiškinti visas aplinkybes, rasti atsakymus į visus klausimus, o velionės artimieji tikrai nebus palikti nežinioje.
„Skambino žuvusios merginos tėtis, kalbėjau su jos mama“, – reziumavo prokurorė.
„Jeigu mano dukra iš gyvenimo būtų pasitraukusi savo noru, atsisveikinimo raštelį būtų adresavusi man, o ne Pauliui, kuris buvo tik kolega. O čia viskas dėliojasi taip, tarsi bandyta nuslėpti tiesą. Labai įtartinas jos antrosios pusės elgesys. Dabar yra tiek priemonių, kad policija tikrai gali viską išsiaiškinti“, – sakė dukters netektį išgyvenanti kaunietė.
Naujausi komentarai