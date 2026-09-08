Nepilnamečio pasivažinėjimas motoroleriu baigėsi ligoninėje

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugsėjo 7 d. apie 7.50 val. Kauno rajone, Akademijos miestelyje, kelyje Kaunas–Zapyškis–Šakiai, automobilis „Peugeot“, vairuojamas moters (gim. 1973 m.), susidūrė su motoroleriu „Piaggio“, vairuojamu nepilnamečio (gim. 2010 m.).
Nepilnametis dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą.
Įvykio aplinkybės tiriamos.
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