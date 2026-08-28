 Neries krantinėje – tik per plauką nuo tragedijos

Neries krantinėje – tik per plauką nuo tragedijos

2026-08-28 13:31 klaipeda.diena.lt inf.

Penktadienį perpiet kauniečiai tapo girto vyro gelbėjimo operacijos liudininkais.

<span>Neries krantinėje – tik per plauką nuo tragedijos</span>
Neries krantinėje – tik per plauką nuo tragedijos / „Kauno dienos“ skaitytojo vaizdo įrašo stop kadras

Portalui kauno.diena.lt skaitytojai pranešė apie sujudimą Neries krantinėje.

„Gal rado skenduolį?“ – prašė išsiaiškinti tikslias incidento aplinkybes įvykio liudininkai ir pasidalijo vaizdo įrašu.

„Kauno dienos“ skaitytojo vaizdo įrašas

Kaip paaiškėjo, nelaimės atomazga – ne tokia tragiška, tačiau viskas tik laimingo atsitiktinumo dėka.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, rugpjūčio 28 d. 12.42 gautas pranešimas, kad į vandenį įkrito vyras.

„Pranešėjas pasakė, kad į upę įkrito neblaivus vyras, jis jį laiko. Atvykus ugniagesiams, surastas vandenyje iki kaklo įbridęs vyras, už kapišono jį laikė šalia buvęs asmuo“, – detaliau papasakojo priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai.

Į nelaimės vietą nedelsiant atskubėjo ugniagesiai, policijos ir medikų ekipažai.

„Ugniagesiai įlipo į vandenį ir iš jo iškėlę žmogų nunešė iki medikų automobilio. Žmogus buvo sąmoningas“, – laimingai pasibaigusią nelaimę apibūdino ugniagesių atstovai.

Belieka padėkoti pilietiškam žmogui, nelikusiam abejingam kito žmogaus likimui. Tokiose situacijos kiekviena sekundė labai svarbi.

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