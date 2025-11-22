 Nerimą keliantis pranešimas: pro langą mato moterį, gulinčią ant grindų

Penktadienį rasti du kūnai be gyvybės ženklų, pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (PGV).

Kaip skelbė Kauno PGV, lapkričio 21 d. 15.28 val. ugniagesiai gavo pranešimą, kad Jurbarke, Barkūnų gatvėje, žmogus negali patekti į butą ir pro langą mato moterį, gulinčią ant grindų. 

Į vidų ugniagesiai pateko per langą, tačiau moteris buvo rasta be gyvybės ženklų.

Policijos duomenimis, namuose aptiktas 67-erių moters kūnas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Tą pačią dieną, tik kiek vėliau, apie 17 val., Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Žiežmarių seniūnijoje, Rožių gatvėje, fiksuotas panašus incidentas.

Kauno PGV gautas pranešimas, kad kaimynas kelias dienas neišeina iš namų, neatidaro durų – pro langą matyti, kad vyras guli lovoje. 

Anot ugniagesių, durys buvo atidarytos, taip pat įleisti medikai ir policijos pareigūnai. 

Buto savininkas rastas be gyvybės ženklų.

