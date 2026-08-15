 Nevėžio upėje – prieš metus dingusios moters paieškos

Nevėžio upėje – prieš metus dingusios moters paieškos

2026-08-15 11:05
BNS inf.

Per Kėdainių rajoną tekančioje Nevėžio upėje ieškota galimai nuskendusios moters.

<span>Nevėžio upėje – prieš metus dingusios moters paieškos</span>
Nevėžio upėje – prieš metus dingusios moters paieškos / Asociatyvi V. Balkūno /BNS nuotr.

Kaip pranešė policija, penktadienį Nevėžio upėje buvo ieškota prieš metus dingusios moters.

Paieška vyko atkarpoje nuo Stakliškių seniūnijoje esančio Gojaus kaimo iki Surviliškio seniūnijos  Vitėnų kaimo.

Paieška vyko pagal gautą Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pranešimą, kad pagal gautą policijos tyrėjo raštą bus tęsiama galimai nuskendusios moters paieška Nevėžio upėje.

Moteris dingusi maždaug prieš metus.

Buvo ieškota iki Gojaus kaimo, o paiešką tęsiant paiešką tęsis – nuo Gojaus kaimo iki Kalnaberžės kaimo.

Išžvalgytos Nevėžio upės pakrantės nuo Gojaus kaimo iki Vitėnų kaimo, bet skenduolio nerasta. 

Šiame straipsnyje:
Nevėžio upė
dingusi moteris
moters paieškos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų