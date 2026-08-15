Nevėžio upėje – prieš metus dingusios moters paieškos

Kaip pranešė policija, penktadienį Nevėžio upėje buvo ieškota prieš metus dingusios moters.
Paieška vyko atkarpoje nuo Stakliškių seniūnijoje esančio Gojaus kaimo iki Surviliškio seniūnijos Vitėnų kaimo.
Paieška vyko pagal gautą Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pranešimą, kad pagal gautą policijos tyrėjo raštą bus tęsiama galimai nuskendusios moters paieška Nevėžio upėje.
Moteris dingusi maždaug prieš metus.
Buvo ieškota iki Gojaus kaimo, o paiešką tęsiant paiešką tęsis – nuo Gojaus kaimo iki Kalnaberžės kaimo.
Išžvalgytos Nevėžio upės pakrantės nuo Gojaus kaimo iki Vitėnų kaimo, bet skenduolio nerasta.
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