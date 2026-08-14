Nustatytas įtariamasis išpuoliu prieš autobuso vairuotoją: jo ir nukentėjusiojo parodymai skiriasi

Kaip jau rašyta, Kauno policijos suvestinės apie šį incidentą, įvykusį pačiame miesto centre, pranešė tradiciškai lakoniškai: „liepos 11 d., apie 13.40 val., E. Ožeškienės gatvėje nenustatytas keleivis, išlipdamas iš autobuso, trenkė jo vairuotojui. Dėl patirto sužalojimo vairuotojas pristatytas į gydymo įstaigą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.“
Portalui kauno.diena.lt pavyko tada papildomai išsiaiškinti, kad tai įvyko 6a maršruto (Garliava-Kauno ligoninė (Šančiai)) autobuse.
Pirminiais ikiteisminio tyrimo duomenimis, t.y. remiantis nukentėjusiojo parodymais, minėtas prieš jį smurtavęs asmuo, kuris buvo akivaizdžiai neblaivus, įlipo į autobusą stotelėje „Aleksoto poliklinika“ vienas. Ir pavažiavo iki šio incidento vos kelias stoteles. Iš pradžių jis dėl kažko replikavo, o galiausiai artėjant prie stotelės „E. Ožeškienės gatvė“ tapo ir agresyvus.
Autobuso vairuotojas pareigūnams teigė, kad pakeliui link minėtos stotelės šis keleivis prašėsi išleidžiamas pro priekines duris. Tačiau jam buvo paaiškinta, kad tai bus galima padaryti tik autobusui sustojus. Ir esą veltui neapsikentę šio įkyruolio bendrakeleiviai ragino jį palikti vairuotoją ramybėje.
Po tokių vairuotojo teiginių neatmesta prielaida, kad neblaivus keleivis ėmė blaškytis, pravažiavęs reikiamą stotelę, arba apsižiūrėjęs, kad įlipo ne į to maršruto autobusą.
Anot vairuotojo, jau atidarius duris, šis keleivis trenkė jam dešine ranka į veidą, pataikydamas į akį. Tačiau po šio netikėto smūgio jis sugebėjo pademonstruoti žaibišką reakciją – skubiai uždarė autobuso duris, kad išsišokėlis nepabėgtų. Ir puolė skambinti Bendrojo pagalbos centro telefonu. Tačiau tada smurtautojas paspaudė avarinį durų mygtuką ir, iššokęs laukan, nuskubėjo Vytauto prospekto link.
Veltui policijos ekipažai, informuoti apie šį įvykį ir įtariamojo požymius (akivaizdžiai neblaivus apie 180 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, apie 35–40 metų trumpai kirptų plaukų tamsiaplaukis su nedidele barzda), dar bandė jo ieškoti „karštais pėdsakais“ tiek Laisvės alėjoje, tiek Vytauto prospekte.
O neradus „karštais pėdsakais“, viltasi, kad nustatyti įtariamojo tapatybę padės nuo vairuotojo kabinos stiklo ekspertų nuimti jo pirštų atspaudai. Tai padaryta, jau greitosios medikams išvežus autobuso vairuotoją Kauno klinikų specialistams, nes tęsti darbo jis nebegalėjo, o buvusiems apie 20-čiai jo keleivių tekus persėsti į kitą autobusą.
Tačiau minėtu būdu nustatyti įtariamojo tapatybės kažkodėl nepavyko. Jis nustatytas, kaip jau užsiminta, peržiūrėjus autobuse įrengtos vaizdo kameros įrašus. O tiksliau – išsiuntus sustabdytus jo kadrus, kuriuose užfiksuotas galimas įtariamasis, į visus Kauno teritorinius policijos komisariatus. Ir vieno iš jų pareigūnai atpažino šį asmenį, kaip jų aptarnaujamos teritorijos gyventoją. Kodėl, neaišku, nes šis asmuo buvo teistas tik vieną kartą ir seniai – 2013 metais už pasikėsinimą pavogti nedidelės vertės turtą. Už tai jam buvo skirtas laisvės apribojimas.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, galimas įtariamasis pats atvyko, kviečiamas pareigūnų, į policiją, kur jam buvo pareikštas įtarimas viešosios tvarkos pažeidimu. Tačiau jis to nepripažįsta – neigia, kad sudavė vairuotojui. Be to, tikina, kad buvo tada blaivus, nes važiavo į darbą, esantį miesto centre. Ir, panašu, kad dėl to taip greitai policijos pareigūnai pametė tada jo pėdsakus.
Be to, įtariamasis teigia, kad konfliktavo su vairuotoju dėl to, kad šis neleido įlipti į autobusą keleiviams, t.y. bandė šiuos užstoti.
Įtariamojo parodymai bus patikrinti.
Baudžiamojo kodekso straipsnis „Viešosios tvarkos pažeidimas“, pagal kurį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šio incidento Kauno viešajame transporte, teigia kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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