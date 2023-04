Nustatyti devyni įtariamieji, pardavinėję paaugliams už 20 eurų galimą mirtį

Linksmybės baigdavosi sąmonės praradimu

Šį ikiteisminį tyrimą atliekančio Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus viršininkas Edgaras Charisovas taip pat teigė, kad viskas prasidėjo, gavus iš vietinių gydymo įstaigų informaciją apie joms atvežtus tokius pacientus. Dažniausiai šie nepilnamečiai buvo be sąmonės.

„Nustatyta, kad iš pradžių parūkę tokią elektroninę cigaretę jie juokdavosi, buvo linksmi, bet galiausiai prarasdavo sąmonę“, – akcentavo šiam ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė, atskleidusi ir kad viena tokia psichotropinėmis medžiagomis praskiesta elektroninė cigaretės kainavo 20 eurų.

Anot E. Charisovo, atlikus cheminę šio skysčio, kuriomis buvo užpildomos tokios cigaretės, ekspertizę, konstatuota, kad buvo maišomos ne mažiau kaip keturios skirtingų rūšių itin retos bei pavojingos psichotropinės medžiagos. Kaip jos pateko į Lietuvą – dar tiriama. Tačiau jau aišku, kad kontrabandiniu būdu.

O Marijampolės nepilnamečiams tokios elektroninės cigaretės buvo platinamos jaunimo susibūrimo bei kitose viešose vietose ir net švietimo įstaigose, kuriose taip pat jų rasta.

Per penkiolika kratų, kurios buvo atliktos ne tik įtariamųjų gyvenamose vietose ar pagalbinėse patalpose, jų konspiracinėse vietose bei švietimo įstaigose, rastas labai didelis kiekis dar nespėtų išplatinti tokių medžiagų, iš kurių buvo galima pagaminti 5 tūkst. vienetų dozių.

Prokuratūros nuotr.

Be to, per šias kratas aptikta ir kanapių.

Slėpėsi už slaptažodžių

Per kelias pastarąsias savaites Kauno bei Marijampolės apskrityse sulaikyti devyni jų gyventojai, įtariami šių nuodų platinimu Marijampolės nepilnamečiams. Jų amžius – nuo 19 iki 23 metų. Beveik visi jie, pasak N. Urbonavičienės, nedirbantys arba registruoti Užimtumo tarnyboje. O vienas įtariamasis – jau pilnametis vienos Kauno mokyklos moksleivis.

Visiems jiems po sulaikymo skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti be leidimo iš gyvenamosios vietos.

Dalis šių asmenų – jau teisti už analogiškas nusikalstamas veikas – neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.

Anot N. Urbonavičienės, dalis įtariamųjų prisipažįsta ir linkę bendradarbiauti su teisėsauga. Jau nustatyta, kad tarpusavyje jie bendravo įvairiomis mobiliosiomis programėlėmis, naudodami slaptažodžius: 50, 100 ir 1000. Pirmieji du skaičiai reiškė elektronines cigaretes, nepraskiestas psichotropinėmis medžiagomis. 1000 ženklino praskiestas.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

E. Charisovo teigimu, įtariamieji demaskuoti tokioje jų nusikalstamos veiklos stadijoje, kai jie dar daugiau parduodavo cigarečių be psichotropinių priemaišų, tačiau sparčiai augant praskiestų cigarečių paklausai ir nepilnamečiams klientams jau tampant nuo jų priklausomiems, kas labiausiai neramina.

Tačiau, kiek nepilnamečių jau turi šioje byloje nukentėjusiųjų statusą, atskleisti nenorėta. „Ne mažiau du“, – sakė E. Charisovas, patikslindamas, kad jam žinomas apsinuodijusiųjų, parūkius tokias cigaretes, amžius – nuo 12 iki 18 metų.

Be to, jis patvirtino jau iki šios spaudos konferencijos vieša paslaptimi buvusį faktą, kad elektroninės cigaretės su psichotropinėmis priemaišomis buvo platinamos ir internetu. Ir jas būdavo galima atsiimti sutartoje vietoje, į kurią jos būdavo padedamos, nurodant šios koordinates, kai būdavo susimokėta už pirkinį. Teisėsaugininkų turimais duomenimis, prekyba šiais nuodais vyko ir grynaisiais, ir kriptovaliuta.

Tendencija – iškalbinga

„Asmenims iki 18 metų turėti elektronines cigaretes yra draudžiama. O tokių cigarečių su psichotropinėmis priemaišomis turėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų amžiaus“, – buvo linkęs akcentuoti E. Charisovas.

Ir vien policija su prokuratūra įveikti šios subkultūros, vyraujančios tarp nepilnamečių, nepajėgios.

N. Urbonavičienė dėjo akcentus kitur: „Analizuojant surinktą didelės apimties informaciją apie įtariamųjų nusikalstamą veiką, bus tiriama, ar jų veikloje nėra organizuotos grupuotės požymių. Be to, neatmetama, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas plėsis ir į kitas apskritis.“

Už psichotropinių medžiagų platinimą nepilnamečiams gresia laisvės atėmimas iki dvylikos metų.

Pasak Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Dariaus Valkavičiaus, šiuo metu jų prokuratūra vadovauja 455 ikiteisminiams tyrimams dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. 13 iš jų – dėl šių medžiagų platinimo nepilnamečiams. 8 tokius ikiteisminius tyrimus atlieka Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK). 3 – Marijampolės apskrities VPK. Du – Alytaus apskrities VPK.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

„Labiausiai neramina tai, kad pernai per visus metus buvo trylika ikiteisminių tyrimų dėl kvaišalų platinimo nepilnamečiams. O šiemet jų tiek pat – jau per nepilnus kelis mėnesius. Ir vien policija su prokuratūra įveikti šios subkultūros, vyraujančios tarp nepilnamečių, nepajėgios“, – akcentavo D. Valkavičius, kviesdamas visus susivienyti ir pranešti apie kiekvieną tokį įtartiną atvejį, kad kita spaudos konferencija nebūtų apie nepilnamečio, pavartojusio tokią elektroninę cigaretę, mirtį.