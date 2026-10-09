Nuteistas pedofilas ir toliau šokdina teismus

„LAT gautas šiuo metu laisvės atėmimo bausmę atliekančio Remigijaus Jakščio kasacinis skundas. Skundu prašoma stabdyti nuosprendžio vykdymą. Taip pat prašoma panaikinti apkaltinamąjį apeliacinės instancijos teismo rugpjūčio 18 d. nuosprendį ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo arba nuosprendį keisti“, – Eltai penktadienį sakė LAT pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė.
Nuteistąjį rugpjūčio pabaigoje sulaikė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, jis buvo pristatytas į įkalinimo įstaigą.
Kauno apygardos teismas tą mėnesį atmetė už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus R. Jakščio dviejų advokatų prašymus išteisinti jų klientą dėl vieno paauglio tvirkinimo. Teismas taip pat atmetė prašymą atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą.
Bylos duomenimis, nusikalstamos veikos buvo padarytos 2018–2020 metais, kai R. Jakštys, žinodamas, kad nukentėjusiesiems yra 14–15 metų, jų atžvilgiu atliko tvirkinamuosius veiksmus. Trims nukentėjusiesiems priteista sumokėti 8 tūkst. eurų.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad nukentėjusiojo parodymai buvo nuoseklūs ir juos patvirtino kiti byloje surinkti duomenys.
Ištaisius pirmosios instancijos teismo procesinę klaidą, R. Jakščiui paskirta galutinė bausmė nuo 4 metų ir 3 mėnesių sumažinta iki 3 metų 8 mėnesių.
Kiek nuteistasis realiai praleis už grotų, tiksliai nežinoma. Be to, pagal dabar galiojančius įstatymus, jam gali būti taikomas lygtinis paleidimas.
R. Jakštys neseniai tapo pirmuoju nuteistuoju už seksualinius nusikaltimus, kuriam buvo pritaikytas lygtinis paleidimas – jis ir jo advokatai laimėjo bylą Konstituciniame Teisme (KT).
ELTA primena, kad birželio 11 d. KT pripažino, kad Bausmių vykdymo kodekso nuostata, kuria draudžiama nuteistiesiems už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui taikyti lygtinį paleidimą, prieštarauja konstituciniam valstybės principui.
Tokį sprendimą KT priėmė, išnagrinėjusi už paauglių seksualinį išnaudojimą kalėjusio buvusio jaunimo mentoriaus R. Jakščio individualųjį skundą, kuriuo nuteistasis siekė, kad jam ir kitiems už panašaus pobūdžio nusikaltimus asmenims būtų taikomas lygtinis paleidimas.
KT atkreipė dėmesį į tai, kad už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui kalintiems asmenims netaikant lygtinio paleidimo, šie nuteistieji taip pat praranda galimybę būti individualiai įvertinti, jiems nėra taikoma probacija, jie neturi galimybės laikytis lygtinio paleidimo draudimų, kuriais siekiama mažinti nuteistųjų pakartotinį nusikalstamumą.
(be temos)