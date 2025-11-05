Pacientes slapta filmavusio ginekologo Abraičio byla: teismas toliau apklausia nukentėjusiąsias

Per kitą teisiamąjį posėdį, kuris vyks jau kitų metų sausį, bus tęsiama liudytojų apklausa – planuojama apklausti vien1 nukentėjusiąją ir tris liudytojus, Eltą informavo teismo atstovė Inga Ramanauskaitė.
Ankstesniame teismo posėdyje spalį taip pat buvo apklaustos nukentėjusiosios. Moterys yra pateikusios įvairaus dydžio ieškinius, bendra apytikslė ieškinių suma siekia 67 tūkst. eurų.
V. Abraičiui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, neteisėto informacijos rinkimo apie privatų asmens gyvenimą. Prokurorui teisme perskaičius kaltinamąjį aktą, medikas kaltės nepripažino, jis pareiškė, kad parodymus duos, kai bus apklausti liudytojai ir nukentėjusiosios.
Kaip skelbė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas dėl šių nusikalstamų veikų buvo pradėtas atliekant kitą, su įtariamu kyšininkavimu susijusį, ikiteisminį tyrimą ir jo metu gavus duomenų apie kaltinamojo mobiliajame telefone saugomus vaizdo įrašus.
Buvo nustatyta, kad nuo 2018 m. birželio iki 2023 m. birželio minėtomis aplinkybėmis buvo nufilmuota apie 20 šio gydytojo pacienčių. Duomenų apie vaizdo įrašų platinimą ikiteisminio tyrimo metu negauta.
Kaltinamajam sustabdyta teisė užsiimti gydytojo akušerio-ginekologo veikla, šis draudimas galioja iki šių metų pabaigos. Siekiant užtikrinti nukentėjusiosioms padarytos žalos atlyginimą, yra apribotos nuosavybės teisės į kaltinamojo turimą turtą.
Byla nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose.
ELTA primena, kad spalio pabaigoje Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, joje keturi asmenys kaltinami kyšininkavimu, o vienas – jų papirkimu. Vienas iš kaltinamųjų kyšininkavimu – akušerio-ginekologo praktika anksčiau vertęsis V. Abraitis.
