Pagarba Kauno policijai: pavogtus automobilius rado per kelias valandas

2025-12-24 10:22
Kaune antradienį pavogti du automobiliai, kurie po kelių valandų rasti Kauno rajone.

Kaip trečiadienį pranešė Policijos departamentas, gruodžio 23d. rytą, apie 7.35 val., Kaune, Kuršių gatvėje esančio namo kieme, pastebėta, kad pavogtas 2018 metų gamybos automobilis „Kia Sportage“. Padaryta žala įvertinta 13,2 tūkst. eurų.

Kiek vėliau, apie 11.30 val., toje pačioje gatvėje pastebėta ir antrojo automobilio vagystė – pavogtas 2019 metų gamybos „Hyundai Tucson ix35“. Savininkas patirtą nuostolį įvertino 16 tūkst. eurų.

Abu pavogti automobiliai tą pačią dieną, apie 17 val., rasti Kauno rajone, Domeikavoje.

Dėl abiejų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.

