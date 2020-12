Pakaunės mažamečius tvirkinęs bei seksualiai prievartavęs paauglys stos prieš teismą

Tai įvyko 2019-ųjų vasarą. Per kaimo išgertuves, kuriose sukiojosi ir vietiniai vaikai.

Kai kurie iš pastarųjų tąnakt nakvojo palapinėje, į kurią, būdamas neblaivus, užsuko ir minėtas šešiolikmetis.

Tai, ką su juo tada darė šis pažįstamas paauglys, dešimtmetis kitą dieną papasakojo mamai. Tačiau ši juo nepatikėjo.

Prie šios istorijos grįžta po kelių mėnesių, kai tą patį ėmė pasakoti viską mačiusi toje pačioje palapinėje buvusi dešimtmečio bendraamžė. Tada jau šia istorija susidomėjo Vaiko teisių apsaugos specialistai. Dešimtmetis jiems patvirtino, kad jo bendraamžė sako tiesą.

Jau pilnamečiu tapęs įtariamasis šiandien kaltinamas dešimtmečio seksualiniu prievartavimu bei nežymiu sveikatos sutrikdymu, nes specialistai po to, ką šiam teko patirti, konstatavo jam liekamuosius reiškinius. Be to, aštuoniolikmečiui yra pareikštas kaltinimas ir minėtos jo aukos bendraamžės tvirkinimu.

Seksualinis mažamečio prievartavimas yra laikomas sunkiu nusikaltimu, už kurį numatytas laisvės atėmimas nuo trejų iki trylikos metų. Tačiau šiuos nusikaltimus padariusiam asmeniui, kuris jų metu dar buvo nepilnametis, gresia perpus mažesnė bausmė už minėtą, numatytą suaugusiam asmeniui.

Šią bylą nagrinės Kauno apygardos teismas. Aštuoniolikmetis teismo proceso laukia suimtas, nes trūko ikiteisminį tyrimą atlikusių teisėsaugininkų kantrybė. Įtariama, kad pasinaudodamas situacija šalyje, jis bandė trukdyti atlikti ikiteisminį tyrimą, dangstydamasis nesibaigiančiomis ligomis. Dėl ko buvo kreiptasi į teismą su prašymu taikyti jam griežčiausią kardomąją priemonę. Ir teismas tokį prokuroro prašymą suimti aštuoniolikmetį, kuris jau du kartus teistas už vagystes, patenkino.